Gasunie: gasaanvoer voorlopig veilig, maar voorraden bijna op

GRONINGEN (ANP) - Voor Nederland en de omliggende landen is er voorlopig nog voldoende gasaanvoer beschikbaar, zegt een woordvoerster van gasnetbeheerder Gasunie. Nederland krijgt volgens haar geen gas uit Qatar, waar belangrijke gasinstallaties zijn aangevallen door Iran.

De woordvoerster van Gasunie wijst er wel op dat de Nederlandse gasvoorraden bijna op zijn. Erg zorgwekkend is dit echter niet, want "de lente is volop begonnen", waardoor er minder gas nodig is.

De voorraden voor de volgende winter moeten vanaf april weer worden aangevuld. "Voor nu is dat geen probleem, al is er wel wat bezorgdheid of het op tijd lukt", aldus de zegsvrouw. Voor de korte termijn zijn er volgens haar dus geen extra maatregelen nodig.

Strategische noodvoorraad

De gasnetbeheerder riep de regering vorige week wel op om een strategische noodvoorraad voor gas op te bouwen. "Wij zijn van mening dat Nederland onvoldoende op grote gastekorten is voorbereid", aldus de woordvoerster. Dat komt omdat Nederland niet meer kan terugvallen op Gronings gas en gas uit Rusland. Een langdurige en omvangrijke onderbreking van het gasaanbod kan volgens Gasunie leiden tot extreme prijsstijgingen, grote economische schade en toenemende energiearmoede.

Of de regering van premier Rob Jetten de oproep opvolgt, is nog onduidelijk.