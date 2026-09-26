Wie binnenkort een vakantiehuisje, verhuurwoning of tweede huis wil kopen en de overdracht een paar maanden kan uitstellen, bespaart straks duizenden euro's aan overdrachtsbelasting. Het kabinet wil het tarief voor woningen die niet als hoofdverblijf dienen in 2027 verlagen van 8 naar 7 procent, zo staat in het Belastingplan 2027 dat op Prinsjesdag is ingediend bij de Tweede Kamer. Op een woning van €550.000 scheelt dat €5.500, becijferde notariskantoor Borrie.

Van 8 naar 7 procent

De verlaging geldt voor alle woningen waarvoor de koper niet aan de hoofdverblijfeis voldoet: verhuurpanden, tweede woningen, recreatiewoningen en woningen die worden ondergebracht in een BV of family office. Bij een woning van €350.000 scheelt 1 procentpunt €3.500, bij €750.000 loopt het op tot €7.500. Het verschil zit hem in het moment van de notariële levering: wie de levering in 2027 kan laten plaatsvinden in plaats van in 2026, profiteert van het lagere tarief.

Het tarief van 2 procent voor eigen woningen blijft bestaan, evenals de startersvrijstelling. Die grens stijgt per 1 januari 2027 van €555.000 naar €615.000 (we schreven er eerder over ). Voor niet-woningen zoals bedrijfspanden blijft het algemene tarief van 10,4 procent gelden.

Op een woning van €550.000 scheelt 1 procentpunt precies €5.500.

Een achtbaan aan tarieven

Het tarief op beleggingswoningen maakte de afgelopen jaren flinke sprongen. Tot 2020 gold een tarief van 6 procent. In 2021 werd dat verhoogd naar 8 procent, en in 2023 naar 10,4 procent. Het doel was beleggers te ontmoedigen en starters meer kans te geven op de koopmarkt. Sinds 1 januari 2026 is het tarief 8 procent, en vanaf komend jaar dus 7 procent: de tweede opeenvolgende verlaging in twee jaar tijd.

Die daling is aanzienlijk. Voor een woningbelegger die een huurpand van €500.000 koopt, betekent de verlaging een besparing van €5.000 ten opzichte van dit jaar, en €17.000 ten opzichte van 2025, rekende Informatiegidsen Nederland voor.

In twee jaar tijd daalde de overdrachtsbelasting op beleggingswoningen van 10,4 naar 7 procent.

De ene hand lokt, de andere duwt weg

Het kabinet verlaagt de drempel voor vastgoedbeleggers, maar maakt verhuren tegelijkertijd minder aantrekkelijk. Tegenover de lagere overdrachtsbelasting staat dat vooral particuliere investeerders meer woningen verkopen dan zij aankopen. Particuliere investeerders bezaten op 1 april 2026 ongeveer 273.000 woningen, circa 25.000 minder dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van de OSR. In het eerste kwartaal van 2026 werden 7.840 huurwoningen verkocht.

De verlaging is een politiek antwoord op het aanhoudende tekort aan huurwoningen: de overheid probeert vastgoedbeleggers weer te stimuleren om in huurwoningen te investeren. Maar de strengere huurregulering via de Wet Betaalbare Huur en de stijgende belastingdruk in box 3 drukken het rendement. Eerder deze week schreven we over Wet Betaalbare Huur jaagt beleggers naar Spanje en over de €133 extra belasting per €100.000 aan beleggingen of tweede woning in 2027. Wie puur voor het huurrendement koopt, moet dus verder kijken dan alleen de overdrachtsbelasting.

Wachten is niet zonder risico

De Tweede en Eerste Kamer moeten het Belastingplan 2027 nog aannemen. Gezien de minderheid van de coalitie in de Tweede én Eerste Kamer is nog niet zeker of dit zonder nadere wijzigingen zal gebeuren, waarschuwt notariskantoor Borrie. De afgelopen jaren zijn er bij de stemmingen regelmatig aanpassingen doorgekomen. Het tarief van 7 procent is dus nog geen zekerheid.

Daarnaast moet je beoordelen of de levering bij de notaris kan worden verschoven naar 2027, en of de verkoper daaraan wil meewerken. Niet iedere verkoper wil maanden wachten, zeker niet in een krappe markt waar andere kopers klaarstaan. Ook de invloed van latere levering op je financiering speelt een rol: een hypotheekofferte heeft een beperkte geldigheidsduur, en de prijsontwikkeling werkt niet altijd in je voordeel.

De coalitie heeft in beide Kamers een minderheid. Het tarief van 7 procent is dus nog niet zeker.

Wat je nu kunt doen