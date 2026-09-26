VVD blijft het proberen: geen gezichtsbedekking bij demostraties

De VVD is groot voorstander van een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties en wil het vastleggen in de wet. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. Dat schrijft Trouw.

De VVD wil het verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties zo snel mogelijk laten opnemen in de wet. Als het aan VVD-Kamerlid Claire Martens-America ligt, gebeurt dat begin volgend jaar als het kabinet een voorstel naar de Kamer stuurt met daarin enkele aanpassingen van het demonstratierecht.

Er is goede kans dat de VVD haar zin krijgt, in principe is een Kamermeerderheid voor het verbod. "De vraag die voor ons ten grondslag ligt aan zo'n verbod is: wat vinden we normaal?", zegt Martens-America. "Ik vind het in een rechtsstaat niet normaal dat jij met je gezicht bedekt, de bakstenen uit de grond kan trekken en naar de politie kan gooien." Het VVD-Kamerlid wijst ook naar de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld van vorig weekend waar extreemrechtse relschoppers geweld gebruikten.