Kun je nog stinkend rijk worden van Bitcoin?

Economie
door Dirk Kruin
vrijdag, 02 januari 2026 om 6:08
Je kunt nog steeds schatrijk worden van Bitcoin, maar de kans dat jíj dat wordt, is kleiner dan ooit. Bitcoin is volwassen geworden: er is al een klasse van cryptorijken ontstaan, terwijl de echte ‘moonshot’‑jaren achter ons liggen.
Volgens het Crypto Wealth Report 2025 zijn er wereldwijd 241.700 cryptomiljonairs en 36 miljardairs, met samen meer dan 3,3 biljoen dollar aan digitale bezittingen. 145.100 van die miljonairs danken hun vermogen vooral aan Bitcoin, een stijging van 70 procent in één jaar tijd. Dat bewijst dat Bitcoin nog altijd enorme rijkdom creëert – maar vooral voor wie er vroeg én groot in stapte.coinmarketcap+1​
Over een langere periode heeft Bitcoin absurd goed gepresteerd. Een analyse van CoinGecko laat zien dat Bitcoin in tien jaar ruim 26.000 procent rendement behaalde, terwijl de S&P 500 in diezelfde tijd rond de 190 procent bleef steken. Maar dat historische rendement is geen routekaart voor de toekomst: hoe groter de markt, hoe moeilijker het wordt om nog eens te vertienvoudigen.coingecko
Kun je dus nog stinkend rijk worden van Bitcoin? Theoretisch wel, praktisch vooral als je extreem veel risico neemt, veel vermogen inzet of uitzonderlijk veel geluk hebt. Voor de meesten is Bitcoin geen gouden loterij meer, maar een volatiele belegging naast andere assets.

