Ben je na je laatste loonsverhoging nog dezelfde collega als daarvoor? Grotendeels wel, maar geld en status doen wel wat met je. Werkenden die meer gaan verdienen, zijn ruim een jaar later gemiddeld iets zorgvuldiger en stressbestendiger, maar ook iets minder hartelijk en minder extravert.

Dat zien psychologen onder leiding van Wen-Dong Li, universitair hoofddocent management aan de Chinese University of Hong Kong, in een analyse in het vakblad Psychological Bulletin . Ze legden elf langlopende onderzoeken naast elkaar, met samen tot 134.515 werkende volwassenen uit de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Australië. De deelnemers vulden vier tot twintig jaar lang vragenlijsten in over hun inkomen en hun karakter.

Word je minder aardig van meer salaris?

Een heel klein beetje, gemiddeld. Psychologen beschrijven karakter met vijf grote eigenschappen. Bij vier daarvan zagen de onderzoekers een verschuiving nadat het inkomen was gestegen:

Zorgvuldigheid ging omhoog. Dat is de mate waarin je georganiseerd werkt en afspraken nakomt.

ging omhoog. Dat is de mate waarin je georganiseerd werkt en afspraken nakomt. Emotionele stabiliteit ging omhoog. Je raakt minder snel van slag door stress.

ging omhoog. Je raakt minder snel van slag door stress. Vriendelijkheid ging omlaag. Li omschrijft die eigenschap tegen PsyPost als “aardig zijn voor anderen”.

ging omlaag. Li omschrijft die eigenschap tegen PsyPost als “aardig zijn voor anderen”. Extraversie ging omlaag. Dat zegt hoe graag je onder de mensen bent.

De vijfde eigenschap, openheid voor nieuwe ervaringen, bewoog niet mee met het salaris

Hoe groot is dat verschil?

Klein. “Zoals in het meeste sociaalwetenschappelijke onderzoek was de omvang van de effecten klein”, zegt Li. De sterkste samenhang, tussen inkomen en later plichtsbesef, kwam uit op ongeveer 0,06 standaarddeviatie, een maat voor hoe ver mensen gemiddeld van elkaar afliggen.

Zet je honderd mensen op volgorde van zorgvuldigheid, dan schuif je daarmee grofweg twee plekken op. Bij vriendelijkheid en extraversie ging het om ongeveer 0,01: nog geen halve plek.

Li ziet de hoofdboodschap dan ook ergens anders: “Persoonlijkheidskenmerken liggen niet vast en kunnen worden bijgesteld naargelang je werkervaringen, zoals inkomen.”

In cijfers

11 langlopende onderzoeken in vijf landen, waaronder Nederland

tot 134.515 werkende volwassenen

4 tot 20 jaar gevolgd, met 3 tot 18 meetmomenten per onderzoek

1,2 tot 1,4 jaar na een verandering was het verband het sterkst

Wanneer zie je er iets van?

Niet meteen. Het verband was het sterkst 1,2 tot 1,4 jaar na een verandering in inkomen en zwakte in de tien jaar daarna weer af. Die boogvorm hebben de onderzoekers in hun rekenmodel aangenomen en niet apart getest, schrijft PsyPost.

Het ging om veranderingen bij dezelfde persoon. De vraag of mensen met een hoog salaris anders zijn dan mensen rond het modale salaris in 2026 beantwoordt het onderzoek niet.

Komt het door het geld?

Dat weten de onderzoekers niet. De deelnemers beoordeelden hun eigen karakter in vragenlijsten en de onderzoekers keken alleen naar wat er samen veranderde. Of het hogere salaris de oorzaak is, kunnen ze daarmee niet vaststellen. Alle elf onderzoeken komen bovendien uit rijke westerse landen.

Vice noemt een paar mogelijke verklaringen. Een beter betaalde baan brengt vaak meer verantwoordelijkheid mee. Daarvoor moet je georganiseerder werken en beter tegen stress kunnen. Een veeleisende baan kost ook tijd die anders naar vrienden gaat. Succes kan mensen bovendien tijdelijk meer op zichzelf gericht maken, schreef WEL eerder over situationeel narcisme na een promotie

“Persoonlijkheidskenmerken liggen niet vast en kunnen worden bijgesteld naargelang je werkervaringen, zoals inkomen.”

Verdien je later meer als je karakter verandert?

Het verband liep ook de andere kant op. Werkenden die zorgvuldiger en emotioneel stabieler werden, gingen daarna vaker meer verdienen. Vriendelijkheid en openheid hadden geen invloed op het latere loon.

Extraversie gaf een verrassing. Werkenden die extraverter werden, verdienden later juist iets minder. “Tegen onze verwachting in”, zegt Li. Volgens hem kan dat afhangen van het werk : in banen waarin je de hele dag met mensen omgaat, kan extraversie je inkomen juist omhoog helpen.

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