Dit verdienen spelers van Oranje

Als het Nederlands elftal speelt, gaat het vaak over premies en bonussen van de KNVB. Toch verdienen de internationals het échte geld niet bij Oranje, maar bij hun clubs in de Premier League, La Liga, Bundesliga en Eredivisie. In hun “normale” leven als clubvoetballer lopen de jaarsalarissen uiteen van grofweg 1,5 miljoen tot ruim boven de 20 miljoen euro bruto per jaar. De bedragen hieronder zijn realistische inschattingen op basis van mediaberichten en salarisdata uit de voetbalwereld; clubs publiceren zelden exacte cijfers, maar de orde van grootte is duidelijk: Oranje is een verzameling miljonairs

De grootverdieners van Oranje

Aan de top van de lijst staat Virgil van Dijk, die bij Liverpool naar schatting rond de 21 miljoen euro bruto per jaar verdient. Frenkie de Jong volgt met een jaarsalaris van ongeveer 19 miljoen euro bij FC Barcelona, terwijl Cody Gakpo bij Liverpool rond de 15 miljoen euro zit. Daar net onder vinden we Tijjani Reijnders, die bij AC Milan richting de 13,8 miljoen gaat, en Nathan Aké, met ongeveer 9,6 miljoen euro bij Manchester City. Ook middenvelders als Ryan Gravenberch (circa 9 miljoen) en talenten als Jorrel Hato (ongeveer 7,2 miljoen) horen inmiddels tot de echte grootverdieners. Het gemiddelde jaarsalaris van een Oranje-international komt daarmee uit rond de 6 à 7 miljoen euro bruto, maar de top van de groep drijft dat gemiddelde fors omhoog.

De subtop: stevige miljoenen, iets minder extreem

Onder de absolute top ligt een brede subgroep van internationals met salarissen tussen grofweg 4 en 6 miljoen euro per jaar. Teun Koopmeiners tikt bij Atalanta naar schatting 5,8 miljoen aan, Micky van de Ven bij Tottenham ongeveer 5,4 miljoen, net als Jurriën Timber bij Arsenal. Denzel Dumfries komt uit op circa 5 miljoen bij Internazionale, terwijl Memphis Depay rond 4,5 miljoen verdient. Ook Quinten Timber en Donyell Malen zitten met zo’n 4 miljoen euro bruto per jaar stevig in de miljoenen. Voor deze spelers zijn Oranje-interlands financieel gezien een extraatje, maar geen gamechanger: hun clubcontracten vormen de ruggengraat van hun inkomsten.

De “bescheiden” miljoenen: talenten en vaste krachten

Zelfs aan de onderkant van de salaristabel gaat het nog steeds om miljoenen. Spelers als Noa Lang schommelen rond de 3,5 miljoen euro per jaar, terwijl Jan Paul van Hecke, Wout Weghorst, Brian Brobbey en Mark Flekken allemaal rond de 3 miljoen zitten. Daar weer onder vinden we een rij spelers met ongeveer 2 miljoen per jaar, zoals Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Justin Kluivert, Crysencio Summerville en Marten de Roon. Helemaal onderaan, maar nog steeds ruim in de top van het profvoetbal, staan Guus Til en Lutsharel Geertruida met een geschat jaarsalaris van ongeveer 1,5 miljoen euro. Het laat zien hoe groot de kloof is tussen het topniveau van het internationale voetbal en de gewone arbeidsmarkt: bij Oranje is zelfs de “laagstbetaalde” speler een miljonair.

Tabel: geschatte jaarsalarissen van Oranje-spelers (bruto, +/-)

Speler Geschat jaarsalaris (bruto, +/-) Virgil van Dijk €21.000.000 Frenkie de Jong €19.000.000 Cody Gakpo €15.000.000 Tijjani Reijnders €13.800.000 Nathan Aké €9.600.000 Ryan Gravenberch €9.000.000 Jorrel Hato €7.200.000 Teun Koopmeiners €5.800.000 Micky van de Ven €5.400.000 Jurriën Timber €5.400.000 Denzel Dumfries €5.000.000 Memphis Depay €4.500.000 Quinten Timber €4.000.000 Donyell Malen €4.000.000 Noa Lang €3.500.000 Jan Paul van Hecke €3.000.000 Wout Weghorst €3.000.000 Brian Brobbey €3.000.000 Mark Flekken €3.000.000 Bart Verbruggen €2.000.000 Mats Wieffer €2.000.000 Justin Kluivert €2.000.000 Crysencio Summerville €2.000.000 Marten de Roon €2.000.000 Guus Til €1.500.000 Lutsharel Geertruida €1.500.000

Zoveel is dat per maand, dag en interland

Voor de grootste Oranje-verdieners gaat het om bedragen die voor de meeste mensen nauwelijks voorstelbaar zijn. Virgil van Dijk verdient met een geschat jaarsalaris van 21 miljoen euro ongeveer 1,75 miljoen euro per maand, zo’n 403.800 euro per week en ruim 57.500 euro per dag. Frenkie de Jong zit met circa 19 miljoen euro per jaar op ongeveer 1,58 miljoen euro per maand en meer dan 52.000 euro per dag.

Zelfs spelers uit de “subtop” van Oranje verdienen op jaarbasis nog bedragen waar de KNVB-vergoeding per interland bij verbleekt. Een international met een clubinkomen van 4 miljoen euro bruto per jaar komt uit op ongeveer 333.000 euro per maand, bijna 77.000 euro per week en bijna 11.000 euro per dag. Bij een geschat salaris van 1,5 miljoen euro per jaar blijft er nog altijd zo’n 125.000 euro per maand over.

Ter vergelijking: de KNVB betaalt spelers van Oranje ongeveer 4.000 euro bruto per interland, een bedrag dat sinds 2019 geldt voor zowel oefenduels als officiële wedstrijden. Voor Van Dijk is dat dus minder dan wat hij volgens deze schatting in anderhalf uur aan clubsalaris verdient, terwijl het voor een speler met 1,5 miljoen per jaar neerkomt op ongeveer een daginkomen.

Snelle rekenvoorbeelden

Virgil van Dijk, 21 miljoen per jaar: ongeveer 1,75 miljoen per maand, 57.500 per dag, 4.000 per interland bij Oranje.

Frenkie de Jong, 19 miljoen per jaar: ongeveer 1,58 miljoen per maand en ruim 52.000 per dag.

Cody Gakpo, 15 miljoen per jaar: ongeveer 1,25 miljoen per maand en ruim 41.000 per dag.

Speler met 4 miljoen per jaar: ongeveer 333.000 per maand en bijna 11.000 per dag.

Speler met 1,5 miljoen per jaar: ongeveer 125.000 per maand en ruim 4.100 per dag.]

Zoveel verdienen de drie grootverdieners van Oranje per minuut

Om een gevoel te krijgen bij de salarissen van de absolute top van Oranje, kun je het terugbrengen tot wat zij gemiddeld per minuut verdienen – dag en nacht, het hele jaar door.