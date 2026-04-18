Moody’s verlaagt Belgische kredietwaardigheid

De Belgische kredietwaardigheid is verlaagd door Moody’s , en dat is meer dan een technische tik op de vingers. Volgens het ratingbureau worstelt België met een hardnekkig begrotingstekort en een oplopende staatsschuld, terwijl politieke versnippering ingrijpen bemoeilijkt.

De verlaging komt op een gevoelig moment. De rente is de afgelopen jaren gestegen, waardoor schulden duurder worden. Voor België, dat al tot de meer schuldbelaste landen van de eurozone behoort, betekent dit dat elke procent extra rente meteen voelbaar is in de begroting.

Moody’s wijst vooral op het gebrek aan structurele hervormingen. Denk aan de arbeidsmarkt, de pensioenen en de complexe staatsstructuur. Die combinatie maakt het lastig om snel en effectief beleid te voeren.

Voor burgers verandert er niet direct iets, maar indirect wel. Hogere financieringskosten voor de staat kunnen uiteindelijk leiden tot bezuinigingen of hogere belastingen. Tegelijk is het ook een signaal aan Brussel zelf: zonder koerswijziging kan het vertrouwen van financiële markten verder afkalven.