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Recordprijzen door hittegolf: dynamisch contract als energieroulette

Economie
door Ans Vink
woensdag, 24 juni 2026 om 5:59
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Huishoudens met een dynamisch energiecontract krijgen deze week een harde les in hoe extreem de stroommarkt is geworden. Terwijl de mussen van het dak vallen, schieten de uurtarieven in de avond naar nooit vertoonde hoogtes.
Vanavond betalen klanten van onder meer ANWB, Energiedirect en Powerpeers tussen 20.00 en 22.00 uur rond de 80 cent per kWh, morgen loopt dat zelfs op tot zo’n 1,20 euro per kWh. Ruim een miljoen huishoudens – ongeveer 8 procent van de markt – zit inmiddels aan zo’n dynamisch contract vast. Overdag is stroom spotgoedkoop dankzij de zon, maar zodra die ondergaat, valt een groot deel van het aanbod weg terwijl airco’s, laadpalen en ventilatoren juist aangaan.
Daar komt bij dat gas- en andere centrales in de zomer vaak in onderhoud zijn en overdag stilstaan, omdat zon de vraag al dekt. Ze ’s avonds alsnog opstarten is duur, dus dwingt de markt de vraag omlaag met torenhoge prijzen. Energie-experts waarschuwen dat dit geen incident is, maar een voorproefje van een steeds extremere markt in een opwarmend klimaat.
Wie flexibel is, kan profiteren: wassen, laden en afwassen in zonnige middaguren, en de airco een standje lager zodra de zon weg is. Maar voor wie geen speelruimte heeft – huurflat, warm appartement, geen thuisbatterij of laadpaal – voelt het dynamische contract op hete avonden ineens minder als slimme keuze en meer als Russisch roulette met de energierekening.

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