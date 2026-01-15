Waarom je kop koffie waarschijnlijk nooit meer echt goedkoop wordt

Koffie
blijft duur omdat een reeks structurele problemen samenkomen: mislukte oogsten, klimaatstress, strengere regels en hogere kosten in de hele keten.
De wereldwijde koffiemarkt staat onder druk
door extreme weersomstandigheden in grote productielanden als Brazilië en Vietnam, waardoor oogsten terugvallen en de voorraad krap blijft. Klimaatverandering maakt traditionele koffieregio’s onvoorspelbaar, met afwisselend droogte en stortregens die plantages blijvend aantasten.
Tegelijkertijd stijgt de vraag, vooral in opkomende markten zoals China en India, zodat elk tegenvallend seizoen direct doorwerkt in de wereldmarktprijs. De International Coffee Organization
meldde al in 2024 dat robusta-bonen het hoogste prijsniveau in bijna dertig jaar bereikten, een signaal dat het niet om een kortstondige uitschieter gaat.
Daar bovenop komen hogere transport- en energiekosten, duurdere arbeid en nieuwe EU-regels tegen ontbossing, die producenten dwingen tot dure herkomst- en ketentracering. Rabobank-analisten waarschuwen dat “de gemiddelde supermarktprijs voor een kilo koffie
dit jaar over de 20 euro kan gaan”, zelfs als de oogsten iets herstellen.
De geruststellende gedachte dat prijzen vanzelf weer naar het oude niveau zakken, lijkt daarmee vooral nostalgie voor een tijdperk van goedkope, onderschatte koffie
.
