Boete voor winkeldiefstal stijgt fors: winkeliers mogen vanaf 14 september 242 euro verhalen

Per 14 september gaat de boete voor winkeldiefstal fors omhoog. Voor het eerst in veertien jaar stijgt het bedrag dat winkeliers kunnen verhalen op betrapte dieven van 181 naar 242 euro.

Volgens de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (Soda) is de verhoging nodig om de preventieve werking te behouden en het tarief weer in verhouding te brengen tot de gestegen kosten voor winkeliers. Het huidige bedrag dateert uit 2012 en is sindsdien niet aangepast.