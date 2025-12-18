ECONOMIE
Emily in Parijs verovert Venetië: Romantisch liefdesdrama op komst! (spoiler alert)

Film,video, streaming
door Ans Vink
donderdag, 18 december 2025 om 14:14
donderdag, 18 december 2025 om 14:14
Als je nog niks wilt weten van seizoen 5 van Emily in Paris moet je niet doorlezen.
Emily Cooper ruilt Parijs niet zomaar in voor Italië, maar seizoen 5 van Emily in Paris voert haar mee naar de canals van Venetië voor een dosis romantisch avontuur. De Netflix-hit, die vandaag 18 december in première gaat, volgt Emily als hoofd van Agence Grateau Rome, waar ze worstelt met werk en een prille liefde met de Italiaanse mode-erfgenaam Marcello Muratore, gespeeld door Eugenio Franceschini.
ANP-533463786
De plot draait om professionele mislukkingen en hartzeer, maar Venetië biedt een magisch intermezzo. “Venice offered a whimsical adventure—a once-in-a-lifetime experience”, citeert actrice Lily Collins over de gondelscènes in de seizoensfinale. Emily en haar vrienden varen door de kanalen, terwijl een groot geheim haar Franse wortels bedreigt.elle+1​
Toch blijft Parijs haar basis, benadrukt bedenker Darren Star. Emily balanceert tussen twee steden, met Gabriel die spijt heeft van zijn keuzes. De Italiaanse flair – Vespa-tochten in Rome en Venetiaanse glamour – houdt de serie fris.​
Deze uitbreiding naar Italië bewijst de aantrekkingskracht van de show, die wereldwijd miljoenen views scoort. Wordt Marcello haar grote liefde, of lokt Parijs haar terug?

