Boeren brengen met antischimmelmiddelen patiënten in gevaar

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Redactie
donderdag, 11 december 2025 om 11:24
Het gebruik van antischimmelstoffen in de landbouw zorgt ervoor dat bepaalde medicijnen tegen schimmels bij mensen slechter werken, stelt het RIVM na onderzoek. Het instituut raadt daarom aan het gebruik van de stoffen in de landbouw waar mogelijk te beperken en sommige stoffen alleen voor mensen te gebruiken.
Het onderzoek naar de resistentie van schimmels werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De studie wees uit dat sommige medicijnen tegen schimmels als Aspergillus fumigatus, die longproblemen kan veroorzaken, en de gistachtige Candida-schimmel steeds minder goed werken bij mensen. Stoffen in de medicijnen worden ook gebruikt om planten te beschermen tegen dezelfde schimmels, waardoor de schimmels een zogenoemde kruisresistentie hebben opgebouwd.
Het is voor het eerst dat het RIVM aanraadt kruisresistentie mee te nemen in de overweging of bepaalde antischimmelstoffen in de landbouw kunnen worden gebruikt.

