Personeelstekort bij borstkankeronderzoek eist tientallen extra doden per jaar

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker redt jaarlijks levens. Veel levens. Zonder de tweejaarlijkse screening zouden naar schatting zo’n 1300 vrouwen extra overlijden. Maar door een hardnekkig personeelstekort loopt het systeem vast. Volgens berekeningen van het RIVM overlijden daardoor jaarlijks tussen de 30 en 60 vrouwen extra aan borstkanker.

In Nederland sterven elk jaar iets meer dan 3000 vrouwen aan borstkanker. Dat aantal ligt relatief laag dankzij het bevolkingsonderzoek, waarbij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar eens per twee jaar worden uitgenodigd voor een mammografie. Althans: dat is het idee. In de praktijk lukt het al jaren niet om dat schema te halen.

Sterker nog, de wachttijd tussen twee uitnodigingen loopt verder op, waarschuwt staatssecretaris Judith Tielen. En hoe langer die periode wordt, hoe minder levens er worden gered.

Regelmatig screenen is cruciaal

Vroege opsporing maakt een wereld van verschil. “Daarnaast neemt de betrouwbaarheid van onderzoeken toe als je vaker onderzocht wordt. Dan zie je verschillen in ontwikkeling van het borstweefsel. Het is daarom juist belangrijk om regelmatig te screenen”, zegt Agnes Bouwman van Bevolkingsonderzoek Nederland tegen het AD.

Maar daar wringt de schoen. Door aanhoudende personeelstekorten lukt het niet om alle vrouwen op tijd te onderzoeken. De gemiddelde wachttijd tussen uitnodigingen ligt inmiddels al rond de 2,5 jaar.

En dat terwijl één op de zeven vrouwen in Nederland ooit borstkanker krijgt. In 80 procent van de gevallen gaat het om vrouwen boven de 50 jaar, precies de groep die afhankelijk is van het bevolkingsonderzoek.

Verwoede pogingen

Volgens Bouwman kampt de organisatie met structurele uitstroom. “We merken al langer dat de uitstroom van eigen personeel groter is dan de instroom. Dat heeft er vooral mee te maken dat mensen met pensioen gaan.”

In totaal werken er zo’n 600 medewerkers die mammografieën uitvoeren. Ondanks wervingscampagnes en extra opleidingen blijft het tekort bestaan. “Het is moeilijk. Zoals er landelijk gezien overal tekorten zijn in de zorg”, zegt Bouwman. “Hoeveel de periode tussen twee controles zal oplopen, is lastig te zeggen.”

En ondertussen tikt de klok door.