Vogelgriep slaat ook hard om zich heen in Limburg en Overijssel

Op drie bedrijven in het Overijsselse Bornerbroek, en Tienray en Helden in Limburg, is vogelgriep gevonden. Dat laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit woensdagochtend weten.

In Limburg gaat het om bedrijven met 185.000 en 85.000 dieren. Het bedrijf in Bornerbroek is kleiner, met 18.000 kippen. De bedrijven worden geruimd. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen, mogen in een straal van 10 kilometer geen kippen of eieren worden vervoerd. Rondom het bedrijf in Tienray komt die zone deels op Duits grondgebied, daar zijn de oosterburen van op de hoogte gesteld.

Sinds oktober zijn er weer gevallen van vogelgriep in Nederland. Deze maand werden meerdere keren per week nieuwe besmettingen geconstateerd. Vanwege de uitbraken is sinds 16 oktober een landelijke ophokplicht van kracht. Ook moeten boerenbedrijven en kippenvervoerders zich houden aan hygiëneregels, om te voorkomen dat de ziekte van het ene naar het andere bedrijf verplaatst.