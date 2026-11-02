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Aangifte longarts De Kanter en advocaat Ficq tegen Philip Morris

gezondheid
door Nina van der Linden
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Longarts Wanda de Kanter doet met haar antirookstichting opnieuw aangifte tegen Philip Morris. Stichting Rookpreventie Jeugd beschuldigt de tabaksfabrikant van misleiding rond zijn elektronische sigaret voor verhitte tabak.
Bij verhitte tabak wordt een elektronisch apparaat gebruikt dat speciale tabakssticks opwarmt in plaats van ze te verbranden. Dat is volgens Philip Morris minder schadelijk voor de gezondheid dan roken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat verhitte tabaksproducten evenwel schadelijk zijn en geen veilig alternatief voor roken vormen.
Volgens Stichting Rookpreventie Jeugd wil Philip Morris met zijn marketing voor zijn verhitte-tabaksproduct "in werkelijkheid zoveel mogelijk mensen verslaafd maken". Het bedrijf zou misleidende gegevens gebruiken. De stichting zegt een groot aantal overtredingen door het tabaksbedrijf te hebben geconstateerd rond het reclameverbod op nicotineproducten. Daarbij wordt ook gewezen op eerdere boetes en veroordelingen tegen Philip Morris.
De aangifte is mede opgesteld door advocaat Bénédicte Ficq en wordt over twee weken ingediend, met steun van onder meer KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.
Ficq deed namens de organisatie van De Kanter in 2016 al eens aangifte tegen Philip Morris en andere tabaksfabrikanten. Dat was onder meer voor de poging tot moord in de sjoemelsigaretzaak. Het kwam niet tot vervolging, omdat justitie het geen strafzaak vond. Regulering van de tabaksindustrie moest via de politiek gebeuren, was de redenering.
Nu denken de aangevers dat er wel vervolging van komt, omdat tabaksreclame en misleiding van consumenten al verboden zijn. "Deze aangifte is bedoeld om nu eens niet achter de feiten aan te lopen, maar om in te grijpen terwijl het nog kan", zegt Ficq.

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