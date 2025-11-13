Hoesten, verkoudheid, keelpijn: alleen een verkoudheid of iets ernstigers?

. Meestal verdwijnen deze infecties vanzelf als je rust neemt, voldoende drinkt en iets doet voor je welzijn. Maar typische symptomen kunnen ook wijzen op ernstigere aandoeningen. Maar soms moet je toch even naar de dokter gaan. Het heerst, zeggen mensen tegen elkaar. En dan bedoelen ze dat velen van ons hoesten en proesten. Dat is nu eenmaal zo in deze tijd van het jaar. En dus besteden de meeste van ons niet teveel aandacht aan hun ongemak

Keelpijn: meer dan alleen een kriebel

“De meeste keelpijn verdwijnt binnen een week”, legt huisarts Dr. Tom Jenkins uit in de “New York Post”. Gorgelen met warm zout water en zuigtabletten met menthol of eucalyptus helpen meestal.

Wanneer wordt het ernstig: als de pijn langer dan een week aanhoudt of als u hoge koorts, slikproblemen, huiduitslag, gewrichtspijn of bloed in het speeksel heeft, moet u een arts raadplegen.

Oorzaken kunnen bacteriële infecties zijn, zoals streptokokken, de ziekte van Pfeiffer, amandelontsteking of epiglottitis – een medisch noodgeval.

Witte vlekjes in de keel

Witte puntjes in de keel duiden vaak op bacteriële infecties zoals streptokokken. Ze kunnen echter ook worden veroorzaakt door virale infecties zoals mononucleosis of schimmelinfecties zoals spruw. Meestal verdwijnen deze na enkele weken; soms zijn antibiotica of antischimmelmiddelen nodig.

Wanneer het ernstig wordt: als er ook koorts, gezwollen lymfeklieren, slikproblemen of andere symptomen optreden, moet u dit door een arts laten onderzoeken.

In zeldzame gevallen kan chronische keelpijn ook een aanwijzing zijn voor keelkanker . Waarschuwingssignalen zijn knobbels in de keel, eenzijdige oorpijn, slechte adem of onverklaarbaar gewichtsverlies.

Beklemmend gevoel op de borst

Een beklemmend gevoel op de borst is meestal normaal bij een verkoudheid . Ontstoken slijmvliezen (neus, keel, luchtwegen) kunnen het ademen bemoeilijken.

Wanneer wordt het ernstig: koorts, kortademigheid in rust, hevige pijn op de borst of hartkloppingen zijn waarschuwingssignalen.

Oorzaken kunnen longontsteking, pleuritis (ontsteking van het borstvlies), astma of COPD zijn. Pleuritis kan stekende pijn bij het ademen veroorzaken, soms veroorzaakt door een bloedstolsel in de longen – dit is een medisch noodgeval.

Hoesten: onschuldig of gevaarlijk?

Hoesten wordt meestal veroorzaakt door verkoudheids- of griepvirussen en gaat vaak gepaard met vermoeidheid , verkoudheid en keelpijn. Huismiddeltjes of hoestsiroop kunnen helpen.

Wanneer wordt het ernstig: als het hoesten langer dan twee tot drie weken aanhoudt of als er kortademigheid, pijn op de borst, hoge koorts, groen-geel slijm of bloed optreedt, moet u een arts raadplegen.

Volgens de New York Post raadt Dr. Jenkins aan om onmiddellijk medische hulp in te roepen als symptomen zoals ernstige pijn op de borst, kortademigheid in rust of ernstig onwelzijn u zorgen baren, vooral bij ouderen, tijdens de zwangerschap of bij een chronische ziekte.