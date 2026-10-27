Je horloge telt je stappen en meet je hartslag. Ook de VO2-max en je slaapritme is op deze manier al uit te dokteren. Waarom zou het niet ook je bloedsuiker kunnen meten, zonder prik? Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge bouwden een sensor van ongeveer 9 euro die dat binnenkort ook zou moeten kunnen, maar in de winkel ligt hij nog niet.

Het onderzoek verscheen in april in het vakblad Nature Photonics. Vorige week bracht ScienceDaily het persbericht van de universiteit opnieuw, onder de kop dat de chip “een medisch lab om je pols” kan zetten.

Kan een smartwatch je bloedsuiker al meten?

Nee. “Er zijn nog geen smartwatches die de bloedsuiker kunnen meten”, schrijft diabetes .nl, de site van onder meer het Diabetes Fonds en de Diabetesvereniging Nederland. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch en Garmin kunnen wel de waarden tonen van een glucosesensor met een naaldje. Het horloge is dan alleen het scherm, meldt de techsite TechRepublic.

Ook een ring meet je suiker niet zelf, schreef WEL vorige week in een vergelijking van slimme ringen en bandjes . Toch staan er horloges op webwinkels die het beloven, soms met een “pijnloze laser”.

De Amerikaanse toezichthouder FDA waarschuwde in februari 2024 voor zulke horloges en ringen. Tientallen fabrikanten verkopen ze onder verschillende merknamen. Spuit iemand met diabetes op basis van een verkeerde meting te veel insuline, dan kan de bloedsuiker binnen uren gevaarlijk laag worden, met verwardheid, coma of de dood als gevolg, schrijft de FDA.

“Koop of gebruik geen smartwatches of slimme ringen die beweren je bloedglucosewaarden te meten.”

Wat gebruiken mensen met diabetes nu?

Een vingerprik of een sensor. Een sensor zoals de FreeStyle Libre plak je op je bovenarm. Een dun draadje onder de huid meet twee weken lang de suiker in het weefselvocht en je telefoon of horloge leest de waarde uit.

De basisverzekering vergoedt zo’n sensor bij diabetes type 1, bij type 2 met vier of meer insuline-injecties per dag en bij zwangerschap of kinderwens met diabetes, meldt Overstappen.nl. Een arts moet de indicatie stellen en je betaalt wel je eigen risico. Betaal je zelf, dan ben je 120 tot 160 euro per maand kwijt.

Veel mensen weten niet eens dat ze het hebben. De signalen van diabetes type 2 zijn dorst, veel plassen en moeheid; je huisarts kan je bloedsuiker meten.

In cijfers

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Wat kan de chip van 9 euro?

De chip is een spectrometer, een meetinstrument dat licht ontleedt. Elke stof laat in licht een eigen patroon achter, een soort vingerafdruk. Zulke apparaten staan vooral in laboratoria, want kleine versies meten minder nauwkeurig.

De sensor uit Cambridge is een paar centimeter groot, werkt met nabij-infrarood licht net buiten wat je oog ziet en meet in minder dan een seconde. In de tests herkende hij plastic, medicijnen, koffie, meel en thee steeds goed. Concentraties in vloeistoffen mat hij nauwkeuriger dan grote labapparaten, zeggen de onderzoekers over hun tests. Hij bleef werken tussen min 20 en 80 graden.

De onderzoeksgroep van projectleider Qixiang Cheng richtte het bedrijf GlitterinTech op om de chip in gewone apparaten te krijgen.

“Ons doel is spectrometrie net zo alomtegenwoordig te maken als het meten van temperatuur of beweging.”

Hoe betrouwbaar is de glucosemeting?

Dat valt nog niet te zeggen. In omstandigheden die het lichaam nabootsen, mat de chip vocht in de huid en alcohol, lactaat (melkzuur) en glucose in het bloed . De bloedsuiker zonder prik volgen over een langere periode testten de onderzoekers bij één deelnemer.

Hoe lang die test duurde en hoeveel de chip ernaast zat, meldt het persbericht niet. Voor er een medisch product van komt, is meer onderzoek nodig, schrijft de universiteit. Daarna moet zo’n meter in Europa nog worden goedgekeurd als medisch hulpmiddel, met een CE-markering.

Een horloge met glucosemeting gezien? Hier let je op

Belooft het horloge je bloedsuiker te meten zonder sensor of naald, dan belooft het iets wat geen enkel goedgekeurd horloge kan.

Kijk naar de CE-markering. Bij een “pijnloos” glucosehorloge op Bol.com stond daar “niet van toepassing”.

Moet je eerst waarden van een gewone meter invoeren om het horloge te kalibreren, dan heb je die meter dus nog steeds nodig.

Gebruik je insuline of andere bloedsuikerverlagende medicijnen, pas je dosis dan niet aan op een meting van zo’n horloge.

Je huisarts of diabetesverpleegkundige weet of een sensor met naaldje in jouw situatie wordt vergoed.

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