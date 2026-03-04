ECONOMIE
Borstkanker voorkomen? Deze zes leefstijlfactoren maken het verschil

gezondheid
door Désirée du Roy
woensdag, 04 maart 2026 om 10:33
shutterstock_2275391079
Nieuw grootschalig onderzoek in The Lancet Oncology wijst zes beïnvloedbare leefstijlfactoren aan die samen 28% van de borstkankerbelasting verklaren. Dit kun je zelf doen.
Borstkanker is en blijft de meest voorkomende kanker bij vrouwen – ook in Nederland, waar ongeveer 1 op de 7 vrouwen de diagnose krijgt. Maar een baanbrekend onderzoek gepubliceerd in The Lancet Oncology draait het perspectief om: een kwart van de ziektelast is vermijdbaar.healthdata+1

Rood vlees als grootste boosdoener

De verrassing van het onderzoek: regelmatige consumptie van rood vlees (rund, varken, schaap, geit) is de grootste beïnvloedbare risicofactor en duikt op in 11% van alle onderzochte borstkankergevallen. Dat is méér dan roken, dat op de tweede plaats staat met 8%.

De zes factoren op een rij

RisicofactorAandeel in borstkankerbelasting
Hoge consumptie rood vlees11%
Roken (inclusief meeroken)8%
Hoge bloedsuikerspiegel6%
Overgewicht (hoge BMI)4%
Alcoholgebruik2%
Te weinig lichaamsbeweging2%
Bron: Global Burden of Disease Study, The Lancet Oncology 2026​

Wat kun je zelf doen?

De boodschap van de onderzoekers is hoopvol. Hoofdauteur Kayleigh Bhangdia van het Institute for Health Metrics and Evaluation stelt dat aanpassing van leefgewoonten het borstkankerrisico van een hele generatie drastisch kan verlagen. De Nederlandse richtlijn borstkanker bevestigt dat al 150 minuten matige beweging per week het risico meetbaar verlaagt, met een relatief risico van circa 0,88.
De kille cijfers

Wereldwijd krijgen jaarlijks 2,5 miljoen vrouwen borstkanker. Een megastudie van de Universiteit van Washington analyseerde data uit 204 landen over 33 jaar. Conclusie: 28% van alle verloren gezonde levensjaren door borstkanker is terug te voeren op zes aanpasbare leefstijlfactoren. Zonder ingrijpen stijgt het aantal diagnoses naar 3,5 miljoen per jaar in 2050

Belangrijk: genetische en hormonale factoren spelen eveneens een rol en zijn níet beïnvloedbaar. Maar het feit dat meer dan een kwart van de ziektelast wél aan leefstijl is toe te schrijven, maakt preventie tot een krachtig wapen – ook voor wie geen erfelijke belasting heeft.
