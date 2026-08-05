Dikke enkels bij hitte: welke huismiddeltjes werken echt en welke niet

's Ochtends stap je met normale benen de deur uit, 's avonds snijden de sokken in je vlees en wringen je schoenen. Warm weer maakt van bijna iedereen tijdelijk een dikkerd rond de enkels. Het internet staat vol tips. Het merendeel werkt niet, één ervan is zelfs ronduit gevaarlijk.

Bij hoge temperaturen zet je lichaam de bloedvaten wijd open om warmte kwijt te raken. Het bloed stroomt daardoor trager terug naar het hart, en juist in de benen moet dat tegen de zwaartekracht in. Het gevolg: bloed hoopt zich onderin op, de haarvaten worden doorlaatbaarder en vocht lekt weg in het omliggende weefsel. Rond de enkels is de zwelling het grootst, simpelweg omdat het vocht naar het laagste punt zakt. Lang stilstaan of stilzitten maakt het erger.

Dit heet oedeem, en bij gezonde benen is het onschuldig. Het verdwijnt meestal na een nacht slapen en komt de volgende hete dag gewoon terug. Vervelend, maar geen ziekte.

Wanneer het géén onschuldige hitte is

Niet elke dikke enkel is warmteoverlast. Een been dat dik, warm en pijnlijk is, kan wijzen op trombose — dat is een reden om meteen de huisarts of de spoedpost te bellen. Ook dikker wordende voeten en enkels in combinatie met kortademigheid en snelle vermoeidheid horen niet bij een hittegolf: dat kan op hartfalen wijzen.

Eén dik been is een ander verhaal dan twee dikke benen

De vuistregel is simpel: symmetrisch en 's ochtends weer weg hoort bij de zomer. Eenzijdig, plotseling, pijnlijk of blijvend hoort bij de dokter.

Benen omhoog: het werkt en het kost niets

Van alle huismiddeltjes is dit het enige dat zonder mitsen en maren overeind blijft. Klachten door slecht functionerende beenaderen nemen af zodra je de zwaartekracht uitschakelt door de benen hoog te leggen. Leg de voeten daarbij boven hartniveau — een kussen op de bank is dus effectiever dan een voetenbankje.

Bewegen: de spierpomp is de echte held

Lopen, liggen, lovenswaardig ; staan en zitten, slecht. Zodra je kuitspieren samentrekken, drukken ze op de diepe aderen en pompen ze bloed omhoog. Wandelen, fietsen en zwemmen activeren die spierpomp. Wie op kantoor vastzit: beweeg regelmatig je voetzolen op en neer, dan gaat het enkelgewricht mee en start de pomp alsnog.

De Nederlandse huisartsenrichtlijn is voorzichtiger geformuleerd dan de tegels op social media suggereren — het effect van bewegen op de klachten wordt daar als mogelijk positief omschreven, niet als bewezen genezing. Maar het kost niets en er zijn geen nadelen.

Steunkousen: effectief, maar niet wat je bij de drogist koopt

Compressie werkt als een permanente massage van de aderen en lymfebanen. Een meta-analyse onder ruim 1.400 mensen liet zien dat kousen van de laagste drukklasse al effectief zijn bij milde aderproblemen; nóg meer druk voegt weinig toe.

Dan de Nederlandse voetnoot. Een klasse I-kous oefent hier 15 tot 21 mmHg druk uit op enkelniveau, en in Nederland spreekt men pas vanaf klasse II van een therapeutisch elastische kous. Klasse I valt bovendien niet onder de vergoede hulpmiddelen. Wie ze koopt, betaalt dus zelf. En eerlijk is eerlijk: er is überhaupt weinig onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van elastische kousen.

Praktisch punt: trek ze 's ochtends aan voordat je gaat staan. Zodra het been een tijdje omlaag heeft gehangen, is het vocht er al ingezakt.

Minder zout: de moeite waard, maar niet met de zoutpot

Zout bindt vocht. Minder zout eten kan dus helpen. Alleen: de zoutpot van tafel halen lost weinig op, want het overgrote deel van het zout zit al in bewerkte producten, brood, kant-en-klaarmaaltijden en fastfood.

De cijfers zijn stevig. Het advies is maximaal 6 gram zout per dag. Uit metingen in Noord-Nederland in 2020/2021 bleek dat de helft van de mannen ruim 11 gram per dag binnenkreeg en de helft van de vrouwen meer dan 8 gram. Vers koken is dus de enige tip die hier echt hout snijdt.

Het zout zit niet op tafel, het zit in het brood

Plaspillen: doe dit niet

Dit is de gevaarlijkste tip die rondgaat. Plastabletten hebben geen plaats bij de behandeling van oedeem door slechte aderen; het gebruik ervan wordt in de huisartsenrichtlijn expliciet afgeraden. Ze trekken vocht uit je hele lichaam, niet alleen uit je enkels.

Bij hitte wordt dat extra riskant, omdat je al veel vocht verliest via zweet. Wie plaspillen gebruikt op voorschrift van een arts, moet bij warm weer juist overleggen over de hoeveelheid drinken — en niet op eigen houtje een tabletje extra nemen tegen dikke enkels.

Lymfedrainage en droogborstelen: tijdelijk mooi, snel weg

Massage en drukbehandelingen verplaatsen wel degelijk vocht. Alleen: zodra je weer rechtop staat, zakt het terug. Ze worden daarom hooguit als aanvulling op compressie gebruikt, nooit als vervanging.

De Nederlandse richtlijn lymfoedeem gaat een stap verder en beveelt manuele lymfedrainage niet meer aan als eerstelijnsbehandeling. Sterker nog: bij oedeem door overgewicht of door langdurig laaghangende benen wordt geadviseerd het níet toe te passen. Droogborstelen tegen zomerse dikke enkels valt daarmee in de categorie prettig ritueel.

Paardenkastanje: hier lopen de meningen uiteen

Extract van paardenkastanjezaad is het bekendste kruidenmiddel tegen zware benen, en de wetenschap is er niet uit. Een internationale review van placebogecontroleerd onderzoek vond een gemiddelde afname van het onderbeenvolume van 32 milliliter — een klein maar meetbaar effect, en de auteurs noemen het middel een werkzame en veilige kortetermijnbehandeling.

De Nederlandse huisartsenrichtlijn trekt een andere conclusie: er is onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van medicijnen bij chronische veneuze insufficiëntie, en het gebruik wordt daarom afgeraden. Wie het toch wil proberen: dertig milliliter volume is ongeveer een slokje water, en een pil op een hete dag doet niets. Middelen als deze hebben weken nodig voordat er iets te merken valt.

Afvallen en koud afdouchen: plausibel, dun onderbouwd

Een dikke buik kan de beenaderen en lymfevaten afklemmen, waardoor vocht slechter wegkomt terwijl de aderen zelf prima functioneren. Hetzelfde mechanisme speelt bij zwangerschap. Afvallen helpt dan aannemelijk, al is er geen bewijs dat gewichtsverlies het natuurlijk beloop van spataderen beïnvloedt.

Koude gietingen volgens Kneipp laten de aderen reflexmatig samentrekken. Klein onderzoek met afwisselend koude en warme baden liet krimpende enkels en kuiten zien, maar dit staat niet in de Nederlandse richtlijnen. Verfrissend is het sowieso.

Wat wél werkt

Benen boven hartniveau, dagelijks bewegen om de kuitspierpomp te activeren, en bij aanhoudende klachten compressiekousen. Vers koken in plaats van kant-en-klaar. Wat niet werkt of schadelijk is: plaspillen op eigen initiatief, en losse massagesessies zonder compressie. Eén dik been, plotselinge zwelling of kortademigheid: bel de huisarts.

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