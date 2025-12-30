We meten bijna allemaal koorstachitg onze hartslag , vooral met slimme horloges. Maar weet je (als vrouw ) ook wat een goede hartslag is? Want anders heeft al dat meten niet zoveel zin

rond de 79 slagen per minuut, meldt de Een gezonde hartslag in rust voor een volwassen vrouw ligt meestal tussen de 60 en 100 slagen per minuut, al komt de gemiddelde vrouw uitmeldt de Cleveland Clinic. Dat vrouwen iets sneller kloppen dan mannen, heeft onder meer te maken met het feit dat hun hart gemiddeld kleiner is en daardoor vaker moet pompen om genoeg bloed rond te krijgen.clevelandclinic+1​

Artsen spreken van tachycardie als je hart in rust langdurig boven de 100 slagen per minuut zit, en van bradycardie onder de 60, al kan een rustpols in de 40 of 50 bij sportieve vrouwen normaal zijn. Belangrijk is vooral wat voor jóu gebruikelijk is en of er klachten bij komen, zoals duizeligheid, kortademigheid of extreme vermoeidheid.

Hormonen spelen ook een rol: rond ovulatie en in de zwangerschap loopt de hartslag vaak wat op, terwijl hij tijdens de menstruatie juist iets kan dalen. Tijdens de overgang zijn hartkloppingen bovendien een bekend verschijnsel, dat meestal onschuldig is maar wel reden kan zijn om je hart even te laten controleren.​

Wie zijn rusthartslag wil checken, doet dat bij voorkeur ’s morgens in bed, na een paar minuten rustig liggen. Zit je steevast fors boven de 100 of opvallend laag onder de 50, of verandert je hartslag plots, dan is het verstandig je huisarts of cardioloog te raadplegen.