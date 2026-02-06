Je poetst helemaal verkeerd: vijf tips voor een gezondere mond

Tandbederf is de meestvoorkomende niet-overdraagbare ziekte ter wereld – ook in westerse landen. Dat terwijl gaatjes grotendeels te voorkomen zijn. Hoe kan dat? Volgens tandarts en orthodontist Dr. Kami Hoss,
die onlangs te gast was in de CNN-podcast Chasing Life van Dr. Sanjay Gupta, moet onze hele aanpak op de schop.
1. Niet poetsen direct na het eten
Na een maaltijd is je mond
zuur en je glazuur tijdelijk verzwakt. Wie dan meteen gaat poetsen, beschadigt het glazuur juist. Wacht minimaal 30 tot 60 minuten, of gebruik een alkalische mondspoeling om de pH te neutraliseren.
2. Kijk verder dan fluoride
Decennialang draaide mondverzorging bijna uitsluitend om fluoride, maar één ingrediënt is niet genoeg. Nieuwere inzichten wijzen op nano-hydroxyapatiet (n-HAP), een stof die lijkt op natuurlijk tandglazuur en helpt bij remineralisatie. Zorg daarnaast voor voldoende vitamine D3 en K2 in je voeding – die sturen calcium naar de juiste plek.
3. Dood niet álle bacteriën
Je mond
heeft een eigen microbioom dat tanden
, tandvlees en je algehele gezondheid beschermt. Agressieve mondspoelingen op alcoholbasis verstoren die balans en kunnen juist leiden tot een droge mond, ontstekingen en slechte adem. Kies producten die de natuurlijke balans ondersteunen.
4. Poets met precisie, niet met kracht
Hard borstelen betekent niet schoner. Te veel druk veroorzaakt tandvleesterugtrekking en glazuurslijtage – een belangrijke oorzaak van overgevoelige tanden
. Gebruik een ultra-zachte borstel en kies bij een elektrische borstel een model met druksensor.
5. Pas je routine aan per levensfase
Zwangerschap
, stress, medicijngebruik en veroudering veranderen de samenstelling van speeksel en het bacteriële evenwicht in je mond
. Toch gebruiken de meeste mensen jarenlang dezelfde producten. Kies middelen die passen bij je leeftijd, levensfase en persoonlijke risicofactoren.
Wist je dat? – De mond
als toegangspoort
Bacteriën uit je mond
kunnen via bloedend tandvlees de bloedbaan bereiken en schade aanrichten aan hart, hersenen en gewrichten. Bij zwangere vrouwen kunnen ze zelfs complicaties veroorzaken voor de ongeboren baby. Mondgezondheid beïnvloedt dus veel meer dan alleen je gebit.
En vergeet de floss
niet – je tandarts
ziet het meteen als je sjoemmelt.