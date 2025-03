Is elke dag douchen wel gezond voor je huid?

Voor veel mensen is het een vaste gewoonte: elke dag onder de douche. Maar is dat eigenlijk wel nodig? En is het ongezond als je minder vaak doucht? Drie huidartsen geven hun visie.

"Als je merkt dat je huid wat droger is, kan je jezelf met een goede invettende bodycrème insmeren", zegt dermatoloog Daniel Kadouch van Centrum Oosterwal. "Maar iedere dag douchen is zeker niet zo slecht als soms beweerd wordt."

Veel douchen kan je huid uitdrogen

Volgens Kadouch hangt het ervan af hoe je huid reageert en hoeveel je zweet. "De huid kan uitdrogen als die te veel blootgesteld wordt aan water. En daarbij hangt het er ook van af of je douchegel en zeep gebruikt tijdens een douchebeurt. De natuurlijke huidvetlaag krijgt het daar namelijk wel zwaar mee, zeker in de wintermaanden."

Om te voorkomen dat de huid uitdroogt, adviseert hij om zeep alleen te gebruiken op bepaalde plekken. "Mijn advies is om het zeepgebruik te beperken tot enkele lichamelijke plekken zoals je oksels en je liezen." Voor mensen met een gevoelige huid of huidproblemen kan te vaak douchen wél een probleem zijn. "In dat geval kan een washandje de oplossing zijn om je lichaam schoon te maken zonder te veel blootgesteld te worden aan warm water."

Toch is er volgens Kadouch geen reden om dagelijks douchen helemaal af te raden. Elke dag douchen is dus niet meteen ongezond volgens de dermatoloog. Het is wel belangrijk dat je je huid na het douchen goed verzorgt. “Je wil wel de uitdroging opvangen, bijvoorbeeld door je in te smeren met een neutrale parfumvrije crème."

Huid herstelt zichzelf

Dermatoloog Bing Thio van het Erasmus MC ziet dat net zo. "De huid kan heel veel aan. Het gaat bij deze discussie erom dat je het microbioom van je huid kan verstoren." Hij legt uit dat het microbioom een verzameling bacteriën, virussen en schimmels is die de huid beschermen.

Zelfs als dat even uit balans raakt, past de huid zich meestal snel aan. "Thio stelt dat zelfs als je microbioom verstoord wordt, je huidmicrobioom zich in de meeste gevallen weer binnen acht uur herstelt."

Thio wijst erop dat in warme landen zoals Indonesië dagelijks douchen heel normaal is. "Zeker op plekken als bijvoorbeeld in Indonesië is het normaal dat mensen iedere dag douchen”, zegt hij. "Onder meer vanwege het klimaat daar, waardoor mensen veel zweten." Ook voor mensen die veel sporten of zwaar werk doen, is vaker douchen logisch.

Je huid als huis

Maar niet alle huidartsen zijn het daarmee eens. Dermatoloog Annemie Galimont-Collen kijkt er anders naar. "Je huid is als het ware een huis waarin je woont en je huid is de barrière tussen wat naar binnen en buiten komt," legt ze uit. De bovenste laag van de huid beschermt tegen uitdroging en houdt bacteriën en schimmels tegen.

Lang en heet douchen verstoort die natuurlijke laag. "Als je heel vaak, heel lang en heel heet doucht, wordt die bovenste vetlaag van je huid verstoord en dat brengt 'gedonder' met zich mee", zegt Galimont-Collen. "Dan kan je huid uitdrogen waardoor ook eczeem kan ontstaan. In sommige gevallen kan je ook krentenbaard krijgen en word je gevoeliger voor huidinfecties."

Washandje

Volgens haar is het gezonder om minder vaak onder de douche te staan. Ze adviseert één à twee keer per week. "Als je dat doet, ben je echt niet vies. Je hebt natuurlijk allerlei plekken op je lichaam zoals onder je borsten, tussen je tenen of bij je schaamstreek waar het wat broeierig is. Die plekken zijn wel belangrijk om vaker schoon te maken."

Een washandje volstaat daarvoor prima, net als vroeger. Volgens Galimont-Collen is dagelijks douchen een gewoonte die is aangeleerd. "Schoonmaken met een washandje was vroeger heel normaal. En ik raad wel aan dat als je je billen schoonmaakt met een washandje, je voor je gezicht natuurlijk wel een ander washandje pakt", zegt ze met een knipoog.

Bron: RTL