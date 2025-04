Na 50 jaar slaaponderzoek: dit is de beste houding (en andere slaaptips)

Slapen valt voor veel mensen niet mee: bijna een kwart van de Nederlanders ervaart slaapproblemen. Vaak is er een psychische oorzaak, maar ook je houding of slaapkamertemperatuur spelen een rol.

De belangrijke slaaponderzoeker William Dement van Stanford University deed vijftig jaar onderzoek naar slaap. Hij adviseert om op je zij te slapen. Dat doen we gelukkig ook het meest.

Uit onderzoek onder 664 slapers bleek dat deelnemers gemiddeld ongeveer 54 procent van hun tijd in bed op hun zij doorbrachten, ongeveer 37 procent op hun rug en 7 procent op hun buik. Vooral op je rug slapen vergroot de kans op een slechte nachtrust en snurken.

Ruimte

Belangrijk is ook dat je genoeg ruimte in je bed hebt. Heb je het gevoel dat je te weinig bewegingsruimte hebt, omdat bijvoorbeeld je partner een te groot deel van het bed in beslag neemt, overweeg dan om van kant te wisselen of een groter bed te nemen. En stop jezelf niet te strak in. Geef jezelf wat ruimte om aan beide kanten te bewegen. Het belangrijkste is dat je comfortabel ligt.

Een goed kussen en een goede matras helpen ook om lekker te slapen. Ook hierbij geldt: comfort is bepalend. Het verschilt per persoon welk kussen of matras het beste is. Wel is het belangrijk dat je matras niet doorzakt. Draai hem daarom een tot twee keer per jaar om.

De perfecte temperatuur

Tenslotte moet het lekker fris zijn in je slaapkamer, ergens tussen de 15 en 19 graden, 18,3 graden is ideaal. Is het warmer, dan slaap je slechter. Ook is het goed dat er frisse lucht door je kamer stroomt. Daardoor wordt opgehoopte warmte afgevoerd en blijft het aangenaam koel.

Bron: Science Alert