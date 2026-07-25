Ouder worden, dikkere buik: dit kun je zelf doen

Nieuw onderzoek laat zien dat verouderende stamcellen in vetweefsel extra vetcellen gaan produceren, waardoor buikvet met de jaren sneller toeneemt. Dat biologische mechanisme kun je niet uitzetten, maar je kunt met dagelijkse keuzes wel stevig remmen op die ingebouwde gewichtstoename.

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Zelfs als je niet méér eet dan vroeger, slaat je lichaam op latere leeftijd vet anders op. Vetcellen worden niet alleen groter, er komen er ook simpelweg meer bij. Dat zie je het duidelijkst rond je buik: die lijkt jaar na jaar een maatje groter te worden.

Uit onderzoek dat in Science i s gepubliceerd, blijkt dat adipocyte progenitor cells (APC’s) – stamcellen in vetweefsel – op latere leeftijd actiever worden en zich vaker ontwikkelen tot vetcellen.[ In experimenten met muizen zorgden stamcellen van oudere dieren in jonge muizen voor duidelijk meer nieuwe vetcellen; jonge stamcellen hadden dat effect niet. De conclusie: veroudering zet een intern mechanisme aan dat gewichtstoename bevordert, los van voeding alleen.

Die uitkomst schuift de discussie weg van gemakzuchtige clichés over te veel eten of te weinig discipline. Het lichaam verandert zelf, en doet dat op een manier die vetopslag makkelijker maakt. Juist daarom is het verstandig om leefstijl niet te zien als wondermiddel, maar als tegenkracht: geen magische oplossing, wel de meest praktische rem die er nu is.

Wat kun je zelf doen?

Beweeg elke dag, liever vaker kort dan één keer extreem.

Combineer cardio met krachttraining, zodat je spiermassa beter behouden blijft.

Snijd in vloeibare calorieën zoals alcohol, frisdrank en gezoete koffies.

Eet vaker maaltijden met eiwitten en vezels, zodat je langer verzadigd bent.

Slaap voldoende en onderschat het effect van stress op eetlust en vetopslag niet.

Vermijd crashdiëten; een stabiel patroon werkt beter dan een korte, strenge correctie.

Die leefstijlkeuzes veranderen veroudering niet, maar ze bepalen wel hoeveel ruimte dat proces krijgt. Wie ouder wordt, vecht niet alleen tegen de weegschaal, maar ook tegen een lichaam dat vetopslag steeds normaler begint te vinden.

De ongemakkelijke waarheid is dus niet dat mensen massaal zwakker worden, maar dat hun lijf slimmer wordt in het opslaan van ve En precies daarom is de echte vraag niet of je buik vanzelf groeit, maar hoeveel speelruimte je je gewoontes nog geeft.