PFAS-Crisis in Nederland: Iedereen heeft 'Forever Chemicals' in het bloed

iedereen in Nederland heeft verschillende soorten Nederland kampt met een stille gezondheidscrisis:iedereen in Nederland heeft verschillende soorten PFAS in het bloed, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na eigen onderzoek. Bij vrijwel alle mensen ligt de concentratie van de chemische stoffen boven de gezondheidskundige grenswaarde, die als veilige grens wordt beschouwd.

Wat is PFAS?

PFAS zijn chemische stoffen die niet afbreken in natuur of lichaam - daarom 'forever chemicals' genoemd. Ze zitten in anti-aanbakpannen, regenjassen, voedselverpakkingen en cosmetica, en hopen zich jarenlang op in ons lichaam.

Alarmerende cijfers

Recent onderzoek toont dat alle onderzochte Nederlanders PFAS in hun bloed hebben, met gemiddeld 3,4 nanogram PFOA per milliliter bloedserum. Rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht heeft bijna de helft (48%) concentraties boven de Europese veiligheidsnorm van 6,9 microgram per liter.

Gezondheidsrisico's

Het grootste gevaar? Onderdrukking van het immuunsysteem. PFAS zorgt ervoor dat:

Vaccins minder goed werken

Infectierisico toeneemt

Kinderen minder beschermd zijn na DKTP-vaccinaties

Daarnaast verhoogt PFAS het risico op hoge cholesterol, lever- en nierproblemen, hormonale verstoringen en bepaalde kankersoorten.

Hoe komen we ermee in contact?

Voedsel is de hoofdbron - drie keer meer dan drinkwater. Vis bevat bijzonder veel PFAS. Het RIVM concludeert dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen via voedsel en water.

Wat nu?

De situatie is zeer zorgwekkend omdat deze stoffen nog jarenlang in onze leefomgeving blijven. Nederland werkt aan een EU-breed PFAS-verbod (mogelijk 2026), maar individuele blootstelling is momenteel moeilijk te vermijden.

Het RIVM adviseert gevarieerd eten en voedsel met hoge PFAS-concentraties te beperken. Een groot bloedonderzoek moet binnenkort meer duidelijkheid geven over regionale verschillen.