Waarom Jetten mazzel heeft met Gidi Markuszower

Gidi Markuszower gaat het belastingplan van het kabinet steunen. Daardoor zal het vermoedelijk in de Tweede Kamer overeind blijven.

Maar die steun heeft heel weinig te maken met de inhoud van het belastingplan. Markuszower stemde in zijn PVV-tijd, net als Wilders, overal tegen. Hij steunde alleen moties van wantrouwen.

Waar hij voor is, is dat het kabinet blijft bestaan en dat er geen verkiezingen komen. Want als er nu nieuwe verkiezingen zouden zijn, dan zou zijn partijtje weggevaagd worden. Er is namelijk nog geen partij, er is alleen een groepje afgescheiden Kamerleden. er bestaat inmiddels het embryo van een een partij, De Nederlandse Alliantie (DNA). Maar die maak bij verkieizngen geen schijn van kans.

Wie zijn de Groep Markuszower?

De groep ontstond op 20 januari 2026, toen zeven Kamerleden de PVV verlieten na een conflict over de koers en de interne organisatie van de partij. Naast Gidi Markuszower bestaat de fractie uit René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat en Shanna Schilder. De afsplitsers wilden onder meer meer samenwerking met andere partijen en meer interne inspraak.

Steun komt niet voor niets

Het zou te simpel zijn om de steun uitsluitend te verklaren uit angst voor verkiezingen. Markuszower heeft ook concrete toezeggingen binnengehaald. Het kabinet trekt 95 miljoen euro extra uit voor de politie. Zelf wijst hij daarnaast op een hardere aanpak van overlastgevende asielzoekers en op zogenoemde vliegende ME-pelotons. Volgens Markuszower heeft het kabinet veel gedaan om zijn fractie tegemoet te komen. Tegenstemmen zou dan „kinderachtig” zijn, zei hij deze week.

Een ongemakkelijke reddingsboei

Voor Jetten heeft die steun wel een politieke prijs. Markuszower pleitte eerder dit jaar voor „maximaal geweld” om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. Daarna steunden ook de coalitiepartijen een motie om geen akkoorden te sluiten met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen. Markuszower noemde zijn woorden achteraf „onhandig geformuleerd”. De gesprekken met het kabinet leveren daarom kritiek op vanuit de oppositie.[ noordhollandsdagblad ][ volkskrant

En zelfs met zijn zeven stemmen is Jetten er nog niet. De Groep Markuszower heeft geen vertegenwoordigers in de Eerste Kamer. Daar moet het kabinet dus alsnog andere partijen overtuigen. Markuszower kan de premier door de Tweede Kamer helpen, maar niet langs alle politieke obstakels loodsen.