Van Ozempic-face tot haaruitval: welke bijwerkingen van afslankmiddelen zijn nu echt bewezen?

Afslankmiddelen als Wegovy, Ozempic en Mounjaro zijn razend populair. Tegelijkertijd duikt op sociale media de ene na de andere vermeende bijwerking op. Je zou er een ingevallen hoofd, haaruitval en zelfs zere voeten van krijgen: wat is daar van waar?

Misselijkheid en darmproblemen: ja

Hierover bestaat weinig discussie. Misselijkheid, braken, diarree en obstipatie zijn bekende en in klinische studies aangetoonde bijwerkingen van GLP-1-medicijnen. Dat komt mede doordat de middelen ervoor zorgen dat de maag langzamer leegloopt. De klachten nemen bij veel gebruikers na verloop van tijd af.

Oogproblemen: mogelijk, maar zeldzaam

Onderzoek heeft GLP-1-medicijnen ook in verband gebracht met bepaalde oogproblemen. Een daarvan is NAION, waarbij de bloedtoevoer naar de oogzenuw verstoord raakt en plotseling blijvend gezichtsverlies kan optreden. Het risico wordt als zeer klein beschouwd, maar staat bijvoorbeeld bij Wegovy wel als mogelijke bijwerking vermeld.

Onverwacht zwanger: nog veel onduidelijk

Online zijn opvallend veel verhalen te vinden over vrouwen die tijdens het gebruik van Ozempic of aanverwanten onverwacht zwanger werden. Een mogelijke verklaring is dat gewichtsverlies de vruchtbaarheid verbetert. Ook zouden sommige middelen de werking van orale anticonceptie kunnen beïnvloeden.

Hard bewijs is echter beperkt. Wel wordt GLP-1-gebruik tijdens de zwangerschap afgeraden omdat er onvoldoende gegevens zijn over de veiligheid voor het ongeboren kind.

Ozempic-face bestaat, maar komt niet door Ozempic

Ingevallen wangen, rimpels en een slappere huid worden vaak een Ozempic-face genoemd. Plastisch chirurgen herkennen het verschijnsel, maar het lijkt vooral een gevolg van snel en fors gewichtsverlies. Het kan dus ook optreden na bijvoorbeeld een maagverkleining.

Haaruitval: aanwijzingen worden sterker

Recent onderzoek wijst op een verband tussen GLP-1-medicijnen en haarverlies. Mounjaro en Wegovy noemen haaruitval al als mogelijke bijwerking. Onduidelijk is of het medicijn zelf de boosdoener is.

Snel afvallen kan namelijk tekorten en veranderingen in de stofwisseling veroorzaken die tijdelijk haarverlies uitlokken. Goed nieuws: het lijkt vaak om vormen van haaruitval te gaan die omkeerbaar zijn.

En de Ozempic-voet? Daarvoor is nauwelijks rechtstreeks bewijs. Wel kan fors afvallen het vetkussentje onder de voeten dunner maken, waardoor lopen pijnlijker wordt.

Kortom: niet iedere bizarre Ozempic-bijwerking op TikTok is onzin, maar ook niet alles komt daadwerkelijk door de prik zelf. Snel gewichtsverlies kan minstens zo'n belangrijke rol spelen.