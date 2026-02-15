ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom niets eten misschien wel het beste recept is voor een langer leven

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 15 februari 2026 om 13:14
205490753_m
Vasten schuift op van randverschijnsel naar serieuze leefstijlstrategie. Wat zegt de wetenschap, en hoe ver kun je gaan als je echt langer gezond wilt leven?
Misschien is het radicaalste gezondheidsadvies van dit moment ook het simpelste: eet vaker even helemaal niets. Voedingsdeskundigen en onderzoekers schuiven vasten steeds nadrukkelijker naar voren als krachtig wapen tegen welvaartsziekten en mogelijk zelfs tegen versnelde veroudering
In een interview in WELT noemt de Duitse voedingscoach Christiane Franke vasten “de grootste wapen” die we hebben: gratis, direct toepasbaar en voor vrijwel iedereen beschikbaar. Zij ziet in haar praktijk dat cliënten met overgewicht, beginnende diabetes of vermoeidheidsklachten opvallend opknappen van periodes van niets eten of van zogenoemd intervalvasten. Tegelijkertijd benadrukt ze basisregels: een voedzaam ontbijt, minder ultra-bewerkt voedsel en meer onbewerkte producten blijven de ruggengraat van een gezond patroon.
De wetenschap schuift in dezelfde richting, maar met meer mitsen en maren. Een groot overzicht van klinische studies laat zien dat verschillende vormen van intermittent fasting (zoals 16:8 of enkele dagen per maand streng minderen) leiden tot gewichtsverlies, lagere bloedsuiker, daling van bloeddruk en betere cholesterolwaarden. In dierproeven worden soms spectaculaire levensduurwinsten gemeld, maar bij mensen gaat het vooralsnog vooral om “healthspan”: langer gezond blijven, niet noodzakelijk tientallen jaren langer leven.
Er is ook een keerzijde. Cardiologen waarschuwen dat langdurig streng vasten bij sommige groepen (ouderen, hartpatiënten, mensen met te weinig spiermassa) juist kan leiden tot verlies van spierweefsel en mogelijk nadelige effecten op het hart. En een recente analyse in de BMJ laat zien dat vasten voor gewichtsverlies op de langere termijn niet duidelijk beter scoort dan gewone calorierestrictie: minder eten blijft het werkzame principe.
Voor de doorsnee nieuwsvolger blijft de kern nuchter: wie veel bewerkt voedsel eet, weinig beweegt en zelden honger voelt, heeft waarschijnlijk meer aan simpele stappen dan aan extreme kuren. Later ontbijten, ‘s avonds eerder stoppen met eten en een of twee keer per week de lunch overslaan kan al voldoende zijn om het lichaam regelmatiger in een herstelstand te zetten. Maar wie chronisch ziek is, medicijnen gebruikt of erg mager is, doet er verstandig aan eerst met arts of diëtist te overleggen.

Feiten

  • In sommige rattenstudies leefden dieren met om-de-dag-vasten tot 80 procent langer, al zijn zulke effecten bij mensen nooit aangetoond.
  • Een umbrella-review van tientallen gerandomiseerde studies vond consequent verbeteringen in gewicht, bloeddruk en bloedsuiker bij verschillende vormen van intermittent fasting.
  • Systematische reviews naar vasten en hart- en vaatziekten zien gemiddeld een daling van het cardiovasculaire risico, maar benadrukken dat langetermijndata en veiligheid voor kwetsbare groepen nog ontbreken.

Lees ook

Wetenschap: Intermittent vasten werkt beter dan calorieën tellenWetenschap: Intermittent vasten werkt beter dan calorieën tellen
Van intermitting vasten kan je kaal wordenVan intermitting vasten kan je kaal worden
Moet je jezelf uithongeren om langer te leven?Moet je jezelf uithongeren om langer te leven?
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-545207327

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

ANP-550431792

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen

191721906_m

Polyamorie in Brazilië: laboratorium voor het gezin van de toekomst?

Loading