Zeldzaam virus uitgebroken op cruiseschip: drie passagiers overleden, vierde op intensieve zorgen - Nederland gaat zieke bemanningsleden repatriëren

Een dodelijke uitbraak van het hantavirus aan boord van het Nederlandse expeditieschip MV Hondius heeft tot nu toe drie levens geëist; een vierde patiënt ligt in kritieke toestand op de intensive care in Zuid‑Afrika. Nederland bereidt de repatriëring voor van zieke bemanningsleden en een overleden opvarende.

Zeldzaam virus treft cruiseschip

Op het kleinschalige cruiseschip MV Hondius, dat vanuit Ushuaia in het uiterste zuiden van Argentinië onderweg was naar Kaapverdië, is een uitbraak van een zeldzaam hantavirus vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tot nu toe zijn zes mensen zwaar ziek geworden; drie van hen zijn overleden en één ligt op de intensive care in Johannesburg. Het schip ligt momenteel voor anker bij de Kaapverdische hoofdstad Praia, waar de autoriteiten nog geen toestemming geven om passagiers van boord te laten voor medische zorg.

Drie doden, één patiënt op IC

De eerste slachtoffers zijn een 70‑jarige man en zijn 69‑jarige echtgenote, beiden Nederlanders, die ernstige symptomen van een acuut respiratoir syndroom ontwikkelden. De man overleed aan boord; zijn lichaam werd later overgebracht naar het Britse eiland Sint‑Helena, terwijl zijn vrouw in kritieke toestand werd geëvacueerd naar Zuid‑Afrika, waar zij overleed in een ziekenhuis in Johannesburg. Een derde slachtoffer, een 69‑jarige Brit, raakte eveneens zwaar ziek en is op dit moment opgenomen op de afdeling intensieve zorgen in Johannesburg, waar bij hem in het laboratorium een hantavirusbesmetting is bevestigd.

Wat is er bekend over het virus?

Volgens de WHO is er tot nu toe sprake van één bevestigd en vijf vermoedelijke gevallen van besmetting met het hantavirus aan boord van de Hondius. Hantavirussen worden doorgaans overgedragen via knaagdieren, door direct of indirect contact met urine, uitwerpselen of speeksel, en kunnen leiden tot ernstige longaandoeningen, koorts, bloedingen en nierfunctiestoornissen. Mens‑tot‑mens‑besmetting is mogelijk maar uitzonderlijk, benadrukt de organisatie, die een gecoördineerde internationale reactie op de uitbraak heeft opgestart.

Nederland leidt repatriëring bemanningsleden

De Nederlandse rederij Oceanwide Expeditions, eigenaar van de MV Hondius, bevestigt dat Nederland de repatriëring zal leiden van twee zieke bemanningsleden die dringend medische zorg nodig hebben. In hetzelfde traject moet ook het lichaam van een overleden opvarende terug naar Nederland worden gebracht, samen met een naaste die zelf geen ziekteverschijnselen vertoont. De rederij benadrukt dat de repatriëring afhankelijk is van meerdere factoren, waaronder toestemming van de Kaapverdische autoriteiten en de medische toestand van de betrokkenen.

Onzekerheid over oorzaak en situatie aan boord

Oceanwide Expeditions stelt dat nog niet vaststaat of de dood van de drie opvarenden rechtstreeks is toe te schrijven aan het hantavirus. Ook twee zieke bemanningsleden aan boord hebben vooralsnog geen positieve test op het virus ; nader onderzoek moet duidelijkheid geven over de exacte oorzaak en eventuele onderlinge verbanden. Aan boord kunnen zo’n 170 passagiers en ongeveer 70 bemanningsleden en gidsen verblijven, maar het is onduidelijk hoeveel mensen er daadwerkelijk aan boord zijn en in welke toestand de overige opvarenden verkeren. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de opvarenden gevraagd in hun hut te blijven en biedt consulaire bijstand aan familie en bekenden van Nederlandse passagiers.