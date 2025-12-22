In de VS is een nieuwe, dure vorm van wellness in opkomst: de ‘orgasmeretreat’. Voor een week in de Californische woestijn ben je zo 15.000 dollar – ruim 10.000 euro – kwijt om te leren klaarkomen, bijvoorbeeld bij het programma Back to the Body
. Vrouwen
krijgen er begeleide aanraking, ademwerk en groepssessies om hun seksualiteit te “herontdekken” en schaamte los te laten.
Oprichter en somatic sex educator Pamela Madsen
verwoordt het zo: “We zijn opgevoed om seksueel te presteren, maar niet om te ontdekken wat ons zonder schuldgevoel echt opwindt.” De retreats mikken op vrouwen die na jaren relatie, trauma of simpelweg slechte seks
het spoor bijster zijn geraakt. De belofte: meer lichaamsvertrouwen, beter orgasme
, meer intimiteit. De prijs is inclusief chef-kok, zwembad en hot tub; een soort spirituele all-inclusive met glijmiddel.
Tegelijk schuurt het.
Dat er überhaupt een markt is voor vijfsterrentrips om vrouwen te leren genieten, zegt iets over de “pleasure poverty” waar Madsen zelf op wijst: een structureel gebrek aan seksuele educatie en aandacht voor vrouwelijk plezier. Wie 15.000 dollar kan neertellen, hoort bij een heel select clubje; wie het niet kan, mag het doen met podcasts, Insta-tips en een online cursus van 750 dollar.
Misschien is dat de wrangste les
van de orgasmeretreats: het vrouwelijk orgasme
is eindelijk onderwerp van serieuze zorg, maar alleen voor wie het zich kan permitteren. De rest moet haar “inner slut” toch vooral thuis zien te vinden. Maar een markt is er wel. Vast ook wel in Nederland.