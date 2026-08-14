ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Forum voor Democratie aan de macht in Tiel

Politiek
door Redactie
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:24
ANP-561282035
Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. De partij wil gaan 'meedoen met B en W zonder wethouder te leveren'. Opmerkelijk: Forum doet dat in een deal met PRO - de fusiepartij van PvdA en GroenLinks - en D66.
De Tielse deal is afgelopen weken gesloten tussen CDA, PRO, D66 en dus FvD, meldt De Gelderlander op basis van bronnen. Daarmee staan de lokale partij PvdB en VVD - winnaars bij afgelopen verkiezingen, maar onder vuur na een grote vertrouwensbreuk in de Tielse politiek - buitenspel.
Het botert al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart niet meer in de Tielse politiek. Sterker: het is een groot wespennest geworden. Daardoor is Tiel één van de zestien gemeenten in Nederland op een totaal van 342 die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van B en W had.
Bron: De Gelderlander

Lees ook

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in BerlijnWe staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn
Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingenHet Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen
Oude wijn in nieuwe zakken: Forum blijft in zee gaan met neonazi’sOude wijn in nieuwe zakken: Forum blijft in zee gaan met neonazi’s
Sinds 1982 waren er niet zoveel mensen lid van een politieke partij, deze dubieuze club staat aan kopSinds 1982 waren er niet zoveel mensen lid van een politieke partij, deze dubieuze club staat aan kop
Hof legt FVD-Kamerlid 450 euro boete op voor nazi-tweetHof legt FVD-Kamerlid 450 euro boete op voor nazi-tweet
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoekers ook honden kunnen huilen van geluk1661167247

Dierenartsen waarschuwen bij deze hitte: deze 5 fouten maken de meeste baasjes — en nummer 2 kan dodelijk zijn

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

175803961_m

Er blijkt een verrassend simpele manier om je risico op diabetes te verkleinen

100430425_m

Eenzaam in een relatie: vijf signalen dat je emotioneel verwaarloosd wordt door je partner

Loading