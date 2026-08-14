Forum voor Democratie aan de macht in Tiel

Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. De partij wil gaan 'meedoen met B en W zonder wethouder te leveren'. Opmerkelijk: Forum doet dat in een deal met PRO - de fusiepartij van PvdA en GroenLinks - en D66.

De Tielse deal is afgelopen weken gesloten tussen CDA, PRO, D66 en dus FvD, meldt De Gelderlander op basis van bronnen. Daarmee staan de lokale partij PvdB en VVD - winnaars bij afgelopen verkiezingen, maar onder vuur na een grote vertrouwensbreuk in de Tielse politiek - buitenspel.