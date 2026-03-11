Moet er bij een eerste date meteen een vonk overslaan?

Vonk of keuzestress?

Online daten kan een afwijsreflex aanzetten. In onderzoek van Pronk & Denissen (Tilburg University) daalde de kans dat iemand een profiel “accepteert” gaandeweg: gemiddeld 27% minder van de eerste naar de laatste optie. Dat betekent niet dat je altijd moet dóórdaten zonder gevoel—wel dat “geen vonk” soms ook simpelweg keuzemoeheid is.