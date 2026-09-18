Je gaat vreemd en wilt niet dat je partner dat op je telefoon ziet. Zo doe je dat

Smartphones bieden allerlei privacyfuncties die bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te beschermen, maar die ook kunnen worden gebruikt om berichten, apps en locaties minder zichtbaar te maken. Een artikel van de Daily Mail noemt die combinatie van instellingen gekscherend de ‘affair mode’ — geen officiële functie, maar een verzamelnaam voor manieren om digitale communicatie te verbergen.

De term slaat onder meer op verdwijnende berichten in WhatsApp, verborgen apps, afgeschermde chatmappen, vergrendelde apps en meldingen zonder zichtbare afzender of berichtinhoud. Ook locaties kunnen minder eenvoudig te volgen zijn door instellingen rond locatiedeling en tijdlijnen aan te passen. Belangrijk: zulke functies zijn op zichzelf niet verdacht. Ze zijn juist vaak ontworpen voor privacy, bijvoorbeeld bij gevoelige werkzaken, financiële informatie of medische gegevens.

Berichten die automatisch verdwijnen

WhatsApp biedt de mogelijkheid om berichten na 24 uur, zeven dagen of negentig dagen automatisch te laten verwijderen. Ook op iPhones kan de bewaartermijn voor berichten worden ingesteld, waardoor oude gesprekken na verloop van tijd verdwijnen. Dat kan praktisch zijn om opslagruimte te besparen of privacy te vergroten, maar het maakt het ook lastiger om later terug te zoeken in een gesprek.

Een verwijderd gesprek is overigens niet per definitie overal verdwenen. Berichten kunnen nog zichtbaar zijn op een gekoppelde iPad, Mac of ander apparaat als synchronisatie niet overal gelijk loopt. Hetzelfde geldt voor chats die zijn gearchiveerd in plaats van verwijderd. l

Verborgen apps en geheime kluizen

Op zowel iPhone als Android kunnen apps van het beginscherm verdwijnen zonder dat ze van het toestel zijn verwijderd. Op een iPhone zijn geïnstalleerde apps bijvoorbeeld terug te vinden via de Appbibliotheek of via de opslaginstellingen. Android-telefoons hebben daarnaast vaak functies zoals een beveiligde map of Private Space

De Daily Mail wijst ook op apps die eruitzien als een gewone rekenmachine, maar in werkelijkheid een afgeschermde opslagruimte voor foto’s, bestanden of chats kunnen bevatten. Een opvallend grote opslagomvang of ongebruikelijke permissies — zoals toegang tot camera, microfoon en contacten voor een simpele rekenapp — kunnen aanleiding zijn om kritisch naar zo’n app te kijken. Dat is echter nog geen bewijs dat iemand iets verborgen houdt.

Locatiegeschiedenis en meldingen

Locatiegegevens kunnen eveneens aanwijzingen geven over waar een telefoon is geweest. Apple bewaart, afhankelijk van de instellingen, zogenoemde ‘Significante locaties en routes’ lokaal en versleuteld op het apparaat. Google Maps biedt via ‘Je tijdlijn’ een overzicht van bezochte plaatsen, routes en tijdstippen voor accounts waarbij de functie is ingeschakeld.

Ook meldingen kunnen sterk worden afgeschermd. Gebruikers kunnen de inhoud van notificaties verbergen, chats dempen of Focus-modi gebruiken om alleen bepaalde contacten meldingen te laten doorgeven. Zulke instellingen zijn nuttig bij werk, slaap of concentratie, maar kunnen er ook voor zorgen dat opvallende berichten niet direct op een scherm verschijnen.

Privacy is niet automatisch verdacht

De belangrijkste nuance: een verborgen app, vergrendelde chat of uitgeschakelde melding bewijst niets. Veel mensen gebruiken deze opties om zichzelf te beschermen tegen nieuwsgierige huisgenoten, diefstal van gegevens, ongewenste inkijk in werkcommunicatie of misbruik van persoonlijke informatie.

Bij twijfel in een relatie is een gesprek doorgaans betrouwbaarder dan heimelijk in iemands telefoon zoeken. Toegang krijgen tot een toestel, account of berichten zonder toestemming kan bovendien een ernstige grensoverschrijding zijn en afhankelijk van de situatie ook juridische gevolgen hebben.

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