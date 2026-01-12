ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Liefde is geen toestand, maar een keuze: zo test je je relatie

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
maandag, 12 januari 2026 om 2:53
scheiden-of-blijven
"Liefde is geen toestand, maar een keuze." Deze woorden van de Duitse relatietherapeuten Dagmar Kieselbach en Thomas Hallet raken de kern van moderne relaties. Als het even niet meer leuk is heb je de keus te kijken of jullie het weer leuk kunnen maken.
In een interview in SZ-Magazin leggen de al ruim 30 jaar getrouwde therapeuten uit waarom passie niet vanzelf blijft. "Er zijn twee antennes die de cliënten waarnemen," zegt Hallet over hun duo-aanpak. Paartjes voelen zich veiliger bij een therapeutenechtpaar, omdat ze niet afhankelijk zijn van één persoon.
Velen worstelen met de vraag: scheiden of blijven? Volgens Kieselbach en Hallet helpt een 'vragen-check-up' om de gezondheid van je relatie te peilen. Hoe communiceer je écht? Deel je behoeftes? Of vermijd je conflicten uit angst voor ruzie?
Zij benadrukken dat liefde werk vraagt. Geen rooskleurige emotie, maar dagelijkse beslissingen. In hun praktijk in Keulen zien ze stellen die vastlopen door sleur of onuitgesproken pijn. Een vragenlijst forceert reflectie: wat mist er? Is investeren het waard?samenuiteen+1​
In Nederland herkennen velen dit. Scheidingscijfers blijven hoog, met 30 procent van huwelijken die strandt binnen 15 jaar. Toch kiezen steeds meer paren voor therapie. Platforms als SamenUitElkaar bieden tests met vragen over verbinding, waarden en prioriteiten.​
  • Voelt je partner als prioriteit?
  • Deel je een toekomstvisie?
  • Los je conflicten op of vermijd je ze?samenuiteen
Blijven voor de kinderen? Alleen als de basis klopt, waarschuwen experts. Anders leren kids een disfunctioneel model.​
Hun filosofie: relaties zijn als tuinen, ze verwaarlozen vanzelf. Door te kiezen – voor dialoog, intimiteit, groei – bloeit liefde op. Geen fatalisme, maar actie.​

Lees ook

Waarom steeds meer 60-plussers scheidenWaarom steeds meer 60-plussers scheiden
Drie redenen waarom de liefde voor je partner verdwijntDrie redenen waarom de liefde voor je partner verdwijnt
Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

100870652_m

Zo helpen drie tot zeven eieren per week je brein

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

219219673_m (1)

Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

_c88b762a-4240-4975-8252-84cb093b403a

Oprah Winfrey zegt dat obesitas een ziekte is. Heeft ze gelijk?

67623645_m

Zijn baarden echt zo vies als we denken?

Loading