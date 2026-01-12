Liefde is geen toestand, maar een keuze: zo test je je relatie

"Liefde is geen toestand, maar een keuze." Deze woorden van de Duitse relatietherapeuten Dagmar Kieselbach en Thomas Hallet raken de kern van moderne relaties . Als het even niet meer leuk is heb je de keus te kijken of jullie het weer leuk kunnen maken.

In een interview in SZ-Magazin leggen de al ruim 30 jaar getrouwde therapeuten uit waarom passie niet vanzelf blijft. "Er zijn twee antennes die de cliënten waarnemen," zegt Hallet over hun duo-aanpak. Paartjes voelen zich veiliger bij een therapeutenechtpaar, omdat ze niet afhankelijk zijn van één persoon.

Velen worstelen met de vraag: scheiden of blijven? Volgens Kieselbach en Hallet helpt een 'vragen-check-up' om de gezondheid van je relatie te peilen. Hoe communiceer je écht? Deel je behoeftes? Of vermijd je conflicten uit angst voor ruzie?

Zij benadrukken dat liefde werk vraagt. Geen rooskleurige emotie, maar dagelijkse beslissingen. In hun praktijk in Keulen zien ze stellen die vastlopen door sleur of onuitgesproken pijn. Een vragenlijst forceert reflectie: wat mist er? Is investeren het waard?samenuiteen+1​

In Nederland herkennen velen dit. Scheidingscijfers blijven hoog, met 30 procent van huwelijken die strandt binnen 15 jaar. Toch kiezen steeds meer paren voor therapie. Platforms als SamenUitElkaar bieden tests met vragen over verbinding, waarden en prioriteiten.​

Voelt je partner als prioriteit?

Deel je een toekomstvisie?

Los je conflicten op of vermijd je ze?samenuiteen​

Blijven voor de kinderen? Alleen als de basis klopt, waarschuwen experts. Anders leren kids een disfunctioneel model.​