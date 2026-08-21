Gaat je databundel leeg terwijl je gewoon op de wifi zit? Dit is waarschijnlijk de oorzaak

Je zit thuis op de wifi en toch lijkt je databundel op te gaan. Dat lijkt vreemd, maar een instelling op de iPhone kan hiervoor verantwoordelijk zijn. Wifi-assistentie kan namelijk automatisch mobiele data inschakelen wanneer je draadloze verbinding te zwak wordt.

Wifi-assistentie is bedoeld om je internetverbinding soepel te houden. Wordt het bereik van je router slecht, bijvoorbeeld in de tuin, op zolder of achter dikke muren? Dan kan de iPhone tijdelijk 4G of 5G gebruiken.

Dat gebeurt automatisch. Hierdoor kan een website gewoon blijven laden of een stream doorgaan, terwijl jij mogelijk denkt dat al het internetverkeer nog via wifi loopt.

Vooral bij videobellen, streamen en andere grootverbruikers kunnen je mobiele data er sneller doorheen gaan. Met een kleine databundel kan dat vervelend zijn.

Zo schakel je Wifi-assistentie uit

Wil je zelf bepalen wanneer mobiele data worden gebruikt? De instelling is eenvoudig uit te zetten:

Open Instellingen Kies Mobiel netwerk Scrol helemaal naar beneden Zoek Wifi-assistentie Zet de schakelaar uit

In hetzelfde menu kun je bovendien bekijken welke apps mobiele data gebruiken. Zie je een app die opvallend veel verbruikt? Dan kun je de toegang tot mobiele data voor die toepassing afzonderlijk uitschakelen.

Android heeft vergelijkbare opties

Ook Android-smartphones kunnen functies hebben die bij slechte wifi automatisch mobiele data inzetten. De naam verschilt per fabrikant en softwareversie. Kijk daarom bij de instellingen voor wifi of mobiele netwerken als je onverwacht veel data verbruikt.

Heb je weinig mobiele data? Dan kan uitschakelen verstandig zijn, zeker wanneer je vaak op plekken met matig wifi-bereik zit. Met een onbeperkte databundel kan Wifi-assistentie juist prettig zijn: je internet blijft beter werken als de wifi even wegvalt.