Een goede moeder voldoet niet aan een universele checklist; ze laveert dagelijks tussen liefde , tekortschieten en maatschappelijke verwachtingen die zelden haalbaar zijn. Steeds meer onderzoek laat zien dat juist betrokken moeders zich het vaakst afvragen of ze wel goed genoeg zijn.

Wat is ‘een goede moeder’ anno 2026?

De klassieke norm is hardnekkig: zij zorgt, hij werkt. In bijna de helft van de Nederlandse gezinnen werkt de vader meer en draagt de moeder het grootste deel van de zorg, terwijl ouders die verdeling zelf vaak ongelijk en belastend vinden. Tegelijk vindt de helft van de bevolking nog steeds dat moeders met jonge kinderen hooguit twee à drie dagen zouden moeten werken, en een vijfde ziet hen het liefst helemaal thuis. Tussen ideaalbeeld, betaalde baan, mentale belasting en voortdurende bereikbaarheid voor kinderen ontstaat een spanningsveld waarin ‘goed genoeg’ zelden als voldoende voelt.

Het stille moeder-script: schuldgevoel als standaardstand

In dat spanningsveld groeit een onzichtbaar script: de goede moeder is altijd geduldig, emotioneel beschikbaar, gezond kokend, carrièrebewust maar niet té ambitieus én permanent dankbaar. Wie daar niet aan voldoet – en dat is praktisch iedereen – voelt schuld: over opvang, schermtijd, geschreeuw, werkmail tijdens het avondeten of het verlangen soms gewoon even níet moeder te hoeven zijn. Internationale en Nederlandse onderzoeken tonen dat de druk op ouders nog nooit zo groot was en dat die druk bij moeders het hardst neerkomt, met meer stress en burn-outklachten tot gevolg. Opvallend genoeg zeggen veel moeders in enquêtes dat ze hun kinderen ‘meestal wel’ goed opvoeden, maar meer dan de helft is toch regelmatig onzeker.

De prijs van perfectie Onder ‘mom guilt’ verstaan psychologen het hardnekkige gevoel nooit genoeg te doen – een gevoel dat 90 procent of meer van de moeders herkent. Onderzoek laat zien dat de maatschappelijke druk om een perfecte ouder te zijn de laatste decennia gestaag is toegenomen. Die perfectionistische norm hangt samen met meer schuldgevoel, lagere eigen-effectiviteit en een hoger risico op uitputting. Ironisch genoeg voelen juist ‘goede’ moeders zich vaak het slechtst, omdat ze de lat hoog leggen én voortdurend checken of ze eroverheen gaan.

Wanneer ben je dan wél een goede moeder?