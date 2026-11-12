Zaterdag 14 november komt Sinterklaas aan in Grave. Het is voor het eerst sinds 2000 dat de landelijke intocht in Brabant is. Toen was het in Woudrichem.

De gemeente verwacht veel bezoekers uit het hele land. Dit moet je weten als je gaat, of als je liever thuis kijkt.

Het programma

De stoomboot meert aan bij de Loswal en de Maaskade, aan de rand van de oude binnenstad. Dit zijn de tijden:

11.45 uur: boot in aantocht, met muziek en optredens aan de Maaskade

12.15 uur: de boot meert aan

12.30 uur: de stoet vertrekt door de binnenstad

13.15 uur: naprogramma op het podium op de Markt

Het feest duurt tot ongeveer 16.00 uur. Kom op tijd: de beste plekken aan de kade raken snel vol.

De route

Na het aanmeren lopen de Sint en zijn pieten via de Maaskade, Maasstraat, Korte Rogstraat, Oliestraat, Gasthuisstraat, Hamstraat, Sint Jorisstraat, Het Kasteeltje, Klinkerstraat en Rogstraat naar de Markt.

Langs de route staan tv-schermen, zodat je ook achteraan iets ziet. Er zijn toiletten, EHBO-posten en foodtrucks. Het podium voor mindervaliden staat bij de Maasstraat, vlak bij het begin van de route.

Parkeren in het centrum van Grave kan zaterdag niet.

Met de bus

Vanuit Nijmegen rijdt buslijn 99 naar Grave. Vanaf 10.00 uur tot de start van de intocht rijden er extra bussen. Na afloop rijden ze ook terug naar Nijmegen, tot ongeveer 16.00 uur.

Stap uit bij halte Grave, Busstation. Van daar is het minder dan vijf minuten lopen.

Met de fiets

Er zijn vier tijdelijke fietsenstallingen: bij de Catharinahof, aan de Henri Dunantsingel, bij het Museumpark aan de Elisabethstraat en aan de Jan van Cuykdijk. Zet je fiets alleen daar neer. Verkeerd geparkeerde fietsen kunnen worden weggehaald.

Met de auto

In het centrum mag je niet parkeren. Aan de rand van Grave kun je gratis parkeren. De grootste plek is het weiland aan de Generaal de Bonsweg, met ruim 2000 plaatsen. Van daar rijdt een gratis pendelbus naar het centrum.

Navigeer niet naar een parkeerplaats die je zelf kiest. Volg de gele borden 'Intocht Sinterklaas'. Is een terrein vol, dan word je doorverwezen. De Sint Elisabethstraat (N321) is dicht voor doorgaand verkeer.

Neem liever een regenjas mee dan een paraplu, zodat iedereen iets kan zien.

Het weer

Het KNMI verwacht voor zaterdag droog en zonnig weer. Het is wel koud: rond 7 graden, en 's ochtends kan het licht vriezen. Trek dus warme kleren aan. De gemeente vraagt om bij regen liever een regenjas dan een paraplu mee te nemen.

Liever thuis kijken?

NPO Zapp (NPO 3) zendt de intocht live uit vanaf 12.00 uur. Merel Westrik presenteert, Stephanie van Eer en Jeroen Kramer doen verslag vanuit Grave. Kijkers zijn vooral benieuwd wie de opvolger is van Stefan de Walle als 'adviseur' van Sinterklaas. Die is zaterdag voor het eerst te zien.

En in Amsterdam?

Amsterdam is een dag later aan de beurt, op zondag 15 november. Daar komt de boot om 10.15 uur bij De Omval aan. De stoet vertrekt om 13.00 uur bij de Stopera en is rond 14.15 uur op het Leidseplein.

Intocht Grave in het kort