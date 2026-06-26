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Zelfs Tina Nijkamp vindt dat de mannen van VI te veel praten over beffen

Media
door Désirée du Roy
vrijdag, 26 juni 2026 om 6:27
bijgewerkt om vrijdag, 26 juni 2026 om 7:43
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Tina Nijkamp vindt dat de seksuele grappen bij Vandaag Inside zijn doorgeslagen en waarschuwt de drie vaste tafelheren op tv om te stoppen met de “ordinaire praatjes”. Haar kritiek raakt niet alleen het programma, maar ook de bredere vraag hoe ver komische vrijpostigheid op prime time-televisie mag gaan.

Wat ze doen en zeggen

Tijdens een recente uitzending van Vandaag Inside op SBS6 grapten Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zoals vaker openlijk over orale seks, waarbij termen als “beffen”, “likken” en “clitoris” vrolijk over tafel gingen. Tv-analist en voormalig SBS6-zendermanager Tina Nijkamp, die regelmatig aanschuift en zichzelf fan van het programma noemt, greep ditmaal in met een duidelijke waarschuwing.
Nijkamp stelde in de uitzending dat de mannen moeten inbinden, juist omdat er “veel vrouwen kijken” en omdat vrouwen volgens haar sneller wegzappen als er ’s avonds laat te veel over seks wordt gepraat. Ze verwees daarbij naar haar ervaring als programmadirecteur bij SBS6, waar ze naar eigen zeggen zag dat expliciete sekspraat negatieve effecten kan hebben op de vrouwelijke kijkcijfers.
De VI-heren reageerden voorspelbaar laconiek: Van der Gijp wees op de meligheid die ontstaat als je “zo vaak aan tafel zit”, terwijl Derksen ontkende dat er zoiets als “ordinair” bestaat en sprak van “functionele” seksgrappen naar aanleiding van een seksuoloog in een videofragment. Tegelijkertijd provoceerde hij bewust verder door te zeggen dat hij “ontzettend geil” was, waarna Nijkamp benadrukte dat ze geen “anti-seks”-prediker wil zijn, maar wel vindt dat het nu “wel klaar” i
Om wijlen Sonja Barend te citeren: ,,Tsja, dat zijn vlerken van kerels. Het is niet aan mij besteed. Het is niet het soort ‘leuk’ dat ik leuk vind. Ik heb er maar één gezien, maar ik vind het rare, onbeschofte en een beetje vieze mannen.”

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