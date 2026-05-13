Johan Derksen: ik sta niet op instorten

Beroemd
door Ans Vink
woensdag, 13 mei 2026 om 5:48
Johan Derksen vindt de zorgen van zijn Vandaag Inside-collega René van der Gijp over zijn gezondheid compleet overdreven. De 77-jarige tv-analist reageert in De Telegraaf fel op Van der Gijps uitspraak in diens podcast dat hij „gewoon echt moe, echt op” zou zijn en spreekt van „klinkklare onzin”. Derksen stelt dat er geen enkele reden tot zorg is en dat hij prima in staat is zijn werk voor Vandaag Inside te blijven doen.
Volgens Derksen is hij zelf degene die bepaalt wat hij fysiek en mentaal aankan. Hij benadrukt dat hij het op prijs stelt dat Van der Gijp zich zorgen maakt, maar vindt tegelijk dat zijn collega zich „niet met mijn schema moet bemoeien”. Mocht hij op enig moment merken dat het echt niet meer gaat, dan zal hij dat volgens eigen zeggen zelf duidelijk aangeven en niet op anderen hoeven te wachten.

