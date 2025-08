Mars startte daarom het interne project ‘’ om hun eigen vooral hondenliefhebbende medewerkers te dwingen zich écht te verdiepen in het leven van de kat. Van medewerkers met kattenoren op kantoor tot intensieve campagnes bij kattengezinnen: alles werd uit de kast gehaald om het gedrag en de wensen van katten én hun baasjes te snappen. Volgens marketingdirecteur Fernando Silva draait het allemaal om “feline insecurity”: het gevoel van baasjes dat katten hun liefde misschien niet beantwoorden. “Als je googelt ‘Does my cat…’ zijn de populairste zoekvragen: ‘Houdt mijn kat van mij?’ en ‘Weet zij dat ik van haar houd?’,” aldus Silva in de Wall Street Journal.

Dankzij nieuwe onderzoeken snappen we tegenwoordig beter waarom katten lastig zijn met eten: ze missen smaakreceptoren voor zoet en geven juist de voorkeur aan umami-smaken, zoals in tonijn. Mars laat katten zelfs verschillende smaken water proeven om hun voorkeuren te meten: uitkomsten laten zien dat nieuwe voeding vooral gericht moet zijn op natuurlijke eiwitten en verrijkte texturen.

De aandacht voor katten is geen modegril. Kattenbaasjes zijn steeds mondiger en eisen dat “hun huisdieren niet als kleine honden worden gezien”. Deze wending heeft niet alleen invloed op de ontwikkeling van nieuwe voeding, maar ook op reclamecampagnes en het contact met klanten. Eerder schreven we op Welingelichtekringen.nl al over de invloed van huisdieren op onze mentale gezondhei d en Wat Katten echt denken over mensen en hoe je je kat gelukkig kunt maken