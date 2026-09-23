Dit is waarom er elke week honderden ziekenhuispakken in de kliko verdwijnen

Elke week worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weggegooid, omdat er pennen of stiften mee de wasmachine ingaan. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws . Het resultaat? Geen spierwitte, maar blauwe pakken die rijp zijn voor de prullenbak. Het UMC Utrecht doet nu een dringende, maar simpele oproep aan het personeel: controleer je broek- en jaszakken beter.

In het Utrechtse ziekenhuis halen artsen en verpleegkundigen aan het begin van hun dienst een schoon pak op en als ze klaar zijn met hun werkzaamheden leveren ze hem weer in. Het gebruikte pak wordt vervolgens opgehaald door een wasserij.

Daar staat röntgenapparatuur die vergeten spullen uit uniformen detecteert. Denk aan sieraden van artsen, naalden en kladblokjes, legt een woordvoerder van wasserij CleanLease uit. Zij wassen de pakken van het UMC Utrecht, maar ook die van tientallen andere ziekenhuizen. "We detecteren 99 procent van de spullen. Maar pennen en stiften zijn een hardnekkig probleem, vooral ook omdat de impact daarvan groot is als het mee wordt gewassen."