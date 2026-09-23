ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is waarom er elke week honderden ziekenhuispakken in de kliko verdwijnen

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
woensdag, 23 september 2026 om 9:26
231308905_m
Volg ons op Google Nieuws
Elke week worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden uniformen weggegooid, omdat er pennen of stiften mee de wasmachine ingaan. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Het resultaat? Geen spierwitte, maar blauwe pakken die rijp zijn voor de prullenbak. Het UMC Utrecht doet nu een dringende, maar simpele oproep aan het personeel: controleer je broek- en jaszakken beter.
In het Utrechtse ziekenhuis halen artsen en verpleegkundigen aan het begin van hun dienst een schoon pak op en als ze klaar zijn met hun werkzaamheden leveren ze hem weer in. Het gebruikte pak wordt vervolgens opgehaald door een wasserij.
Daar staat röntgenapparatuur die vergeten spullen uit uniformen detecteert. Denk aan sieraden van artsen, naalden en kladblokjes, legt een woordvoerder van wasserij CleanLease uit. Zij wassen de pakken van het UMC Utrecht, maar ook die van tientallen andere ziekenhuizen. "We detecteren 99 procent van de spullen. Maar pennen en stiften zijn een hardnekkig probleem, vooral ook omdat de impact daarvan groot is als het mee wordt gewassen."

Lees ook

Onderzoekers lokaliseren 1000 vaten nucleair afval op zeebodem bij West-Europa: 'Mogelijk meer dan 200.000 vaten gedumpt'Onderzoekers lokaliseren 1000 vaten nucleair afval op zeebodem bij West-Europa: 'Mogelijk meer dan 200.000 vaten gedumpt'
We scheiden ons afval allemaal verkeerd: "Hele afvalstroom wordt zo onbruikbaar"We scheiden ons afval allemaal verkeerd: "Hele afvalstroom wordt zo onbruikbaar"
Taalvoutje van het jaar: 'Geen afval ingooien alleen bewoners' wint, dit is de volledige top tienTaalvoutje van het jaar: 'Geen afval ingooien alleen bewoners' wint, dit is de volledige top tien
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-6859867

Dit goedje reinigt je afvoer beter dan chemicaliën of azijn met baking soda, en iedereen heeft het in huis

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

176166369_m

Zo verwijder je eenvoudig de donkere aanslag rondom de kraan en het afvoerputje

180045255_m

Hoe vaak poep jij? Je stoelgang zegt veel over je gezondheid

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

De gasvoorraad is nog nooit zo laag geweest voor eind september: dit betekent het voor jouw winterrekening

negen-steden-header

Niet Utrecht of Rotterdam: déze stad is na Amsterdam het duurst’.

Loading