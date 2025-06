We scheiden ons afval allemaal verkeerd: "Hele afvalstroom wordt zo onbruikbaar"

De meeste Nederlanders hebben zeker twee, soms wel drie, verschillende afvalbakken thuis staan. Toch gaat er nog een hoop mis bij het scheiden van plastic, papier en restafval.

Een op de drie mensen maakt bakjes en pakken niet leeg. Ze gooien halfvolle yoghurtpakken of spuitbussen zo bij het PMD-afval. Dit belandt vervolgens in een grote afvalbak, die zo direct helemaal onbruikbaar is voor recycling.

"Afval is goud waard, maar alleen als je het goed scheidt en verpakkingen eerst leegmaakt. Slechts 55% van de Nederlanders weet dat één halfvol pak of een fles met restjes een hele zak PMD onbruikbaar kan maken voor recycling”, zegt Hester Klein Lankhorst, ceo van Verpact, tegen De Telegraaf.

"De verwarring rond wat wel en niet in de PMD-bak mag, is aanzienlijk. Zo twijfelt 65% van de mensen of deodorantbusjes bij PMD horen, terwijl dat wel het geval is. Plastic kuipjes, flacons en zelfs chipszakken met een aluminiumlaagje mogen ook in de PMD-bak.”

Geen hard plastic

Maar er zijn dan ook weer dingen die er juist niet in mogen. "Materialen zoals piepschuim, harde plastics (zoals speelgoed), gelaagd plastic, chemisch afval zoals kitkokers, papier, glas of groente-, fruit- en tuinafval (GFT) horen absoluut niet thuis in de PMD-bak. Door deze misvatting belanden recyclebare spullen vaak onnodig bij het restafval. Dat is niet alleen zonde, maar ook een gemiste kans om grondstoffen te hergebruiken”, stelt Klein Lankhorst.

Van de andere kant denkt een derde van de mensen dat verpakkingen moeten worden schoongemaakt voor je ze weggooit. Dat is alleen maar een verspilling van water. "Het is echt onnodig om verpakkingen te wassen. Goed leegschrapen of - schudden en in de juiste bak gooien is voldoende. Dat is een kleine moeite met een groot effect.”