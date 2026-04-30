De kraan opendraaien is zo normaal dat we zelden stilstaan bij de kwetsbaarheid van het systeem erachter. Toch waarschuwen Nederlandse en Europese instanties dat zonder stevig ingrijpen binnen enkele jaren echte tekorten dreigen.

Door bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en meer hittegolven stijgt de vraag naar drinkwater sneller dan het aanbod, zelfs al gebruiken Nederlanders per persoon iets minder water dan een paar jaar geleden.

De vraag is niet of water duurder wordt, maar of we die hogere prijs gebruiken om het systeem eerlijker en toekomstbestendig te maken.

Klimaatverandering maakt het probleem structureel. Lange droge periodes worden vaker regel dan uitzondering, terwijl de neerslag grilliger wordt en grondwatervoorraden in grote delen van Europa onder druk staan. Het gevolg: minder betrouwbaar zoet water precies op de momenten dat de vraag piekt.

Waarom water snel duurder wordt

Jarenlang was leidingwater spotgoedkoop, maar die tijd is voorbij. Drinkwaterbedrijven moeten tegelijk investeren in nieuwe bronnen, zwaardere infrastructuur en bescherming van natuurgebieden waar ons water vandaan komt.

Daarnaast vraagt Europese regelgeving om meer “waterweerbaarheid”, wat betekent dat systemen beter bestand moeten zijn tegen droogte , vervuiling en piekgebruik – en dat kost miljarden.

Uit economische analyses blijkt dat waterprijzen de afgelopen jaren merkbaar zijn gestegen en dat nieuwe verhogingen vrijwel onvermijdelijk zijn om de investeringen te kunnen betalen.

Wie vandaag moppert over een paar tientjes per jaar extra, betaalt in feite voor de kans dat er morgen überhaupt nog betrouwbaar water uit de kraan komt.

Water wordt het nieuwe gas Huishoudens en bedrijven betaalden decennialang nauwelijks de werkelijke prijs van water.Onderzoeks- en bankrapporten laten zien dat de tarieven sinds 2023 met circa 10 tot 15 procent per jaar stijgen, mede door investeringen in zuivering, leidingen en bronbescherming.Tegelijk waarschuwt een reeks nationale en Europese studies dat zonder forse besparingen en extra opslagcapaciteit al rond 2030 structurele tekorten dreigen. Water schuift daarmee op van onzichtbare nutsvoorziening naar strategische grondstof – met een prijskaartje dat we nu pas beginnen te zien.

Minder verspillen is goedkoper dan meer betalen

De kern van het probleem is simpel: zolang we water behandelen als lucht – gratis en onbeperkt – lopen de kosten en risico’s verder op. Besparen op watergebruik in huis en industrie is vaak goedkoper dan het aanleggen van steeds duurdere infrastructuur, maar beleid en prijsprikkels lopen daar nog achteraan.

Zolang we water behandelen als iets onbeperkt en vanzelfsprekends, loopt de echte rekening stilletjes op.