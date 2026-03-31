ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waar schijnt de lentezon? Dit zijn de 5 slimste april-bestemmingen

Klimaat, natuur en milieu
door Dirk Kruin
dinsdag, 31 maart 2026 om 5:57
shutterstock_2297957795
Op zoek naar zon in april? Van Valencia tot Bali: vijf bestemmingen waar de lente al als zomer voelt, mét cijfers over temperatuur en zonuren
Reisorganisaties laten jaar op jaar zien dat april steeds populairder wordt als “slimme” maand: beter weer dan in maart, lagere prijzen en minder drukte dan in juli en augustus. In Zuid‑Europa liggen dagtemperaturen dan vaak tussen de 18 en 22 graden; in Noord‑Afrika en delen van Azië gaat het al richting tropisch. Wie flexibel is, koopt in april dus niet alleen zon, maar ook rust.

Waar is het écht lekker?

In Valencia, aan de Spaanse oostkust, ligt de gemiddelde maximumtemperatuur in april rond de 20 à 21 graden, met zo’n zeven zonuren per dag. Dat is precies de zone waarin je kunt slenteren door de oude stad én ’s middags op het strand liggen zonder te smelten.
Op de Griekse eilanden Rhodos en Kreta is het vergelijkbaar: rond de 20 graden, zeewater zo’n 16 graden – fris, maar voor de eerste dappere zwemmers te doen.
Wie meer zekerheid wil, kijkt zuidelijker. Aan de Rode Zee, in plaatsen als Hurghada en El Gouna, tikt de thermometer in april al zo’n 29 à 30 graden aan, met watertemperaturen rond de 23 tot 25 graden. Op Bali begint dan de drogere periode: gemiddeld 27 tot 29 graden, acht uur zon per dag en minder heftige buien dan in de natte maanden. Brisbane, aan de Australische oostkust, biedt juist een aangename nazomer: circa 25 graden overdag, acht uur zon, zonder de drukkende zomerhitte.
De nieuwe luxe is niet de verste bestemming, maar de zekerheid dat je jas in de koffer kan blijven.

Een uitweg uit het grillige klimaat

Opvallend is dat april in grote delen van Europa de afgelopen jaren merkbaar warmer en zonniger is geworden, terwijl het weer tegelijk grilliger en natter lijkt. Dat maakt “weerzekerheid” in eigen land een illusie, maar vergroot een niche: korte vluchten naar steden of eilanden waar het klimaat al structureel zachter is. De keuze voor een aprilreis is daarmee niet alleen een ontsnapping aan de Hollandse buien, maar ook een rationele reactie op een klimaat dat thuis steeds onvoorspelbaarder wordt.
Voorjaarszon zonder hoogseizoen: hier moet je in april zijn

April is in Nederland officieel lentemaand, maar vaak voelt het meer als een verlengde van de winter met regen en grillige temperaturen. Volgens het KNMI lag de gemiddelde apriltemperatuur in De Bilt vorig jaar rond de 11 graden, wel warmer dan normaal, maar nog ver van terrasweer-garantie. Wie écht zon wil, moet dus vliegen. Juist in april zijn er plekken waar het al zomers aanvoelt, maar de zomermassa’s nog wegblijven

loading

POPULAIR NIEUWS

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

shutterstock_2750130021

images

ANP-88791159

de-foto-van-patricia-reichman-op-de-officiele-kandidatenlijst-van-de-gemeente-en-het-beeld-dat-reichman-naar-de-lokale-wijkkrant-stuurde

Loading