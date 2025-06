Niet Mona Keijzer, maar Van der Plas wordt lijsttrekker BBB

Caroline van der Plas is door het bestuur van de BBB voorgedragen als lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het najaar. Op de algemene ledenvergadering van 21 juni moet de nominatie van Van der Plas worden bevestigd.

"Ik ben er trots op dat het bestuur opnieuw groot vertrouwen in mij stelt", reageerde Van der Plas. Ze is een van de oprichters van de BoerBurgerBeweging en zit sinds 2021 in de Tweede Kamer. De BBB maakte deel uit van het rechtse kabinet dat een week geleden viel.

Mona Keijzer gaf vorige week aan dat zij ook lijsttrekker wilde worden. Dat hoeft niemand te verbazen. Bij het CDA, haar vorige partij, heeft ze ook twee keer geprobeerd lijsttrekker te worden. Ook dat lukte niet. Maar Mona zal denken: de aanhouder wint.

Het is niet helemaal onbelangrijk wie lijsttrekker wordt. Het is immers niet uitgesloten dat BBB een zetel haalt. En dan kan je maar beter lijsttrekker zijn.