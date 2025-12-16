Zit er écht geen plastic in ecologische wasstrips?

Plasticvrij wassen, de zee redden en tegelijk je sokken fris houden. Wasstrips worden online aangeprezen als hét duurzame alternatief voor vloeibaar wasmiddel en poeder. Maar klopt dat wel?

Kartonnen doosje, geen zware flessen, minder watertransport: het klinkt als de heilige graal voor milieubewuste consumenten. Maar wie beter kijkt, ziet iets heel anders. De Keuringsdienst van Waarde trok de stoute handschoenen aan en hing de vuile was buiten.

Op sociale media vliegen de reclames je om de oren. Wasstrips zouden beter zijn voor het milieu, ruimte besparen en vooral: geen plastic bevatten. Op de verpakking staan grote beloften als ‘plastic free’, ‘vrij van plastics’ en ‘no plastic inside’. Dat suggereert dat er werkelijk geen spoortje kunststof in zit. Maar waar zijn die mysterieuze velletjes dan van gemaakt?

Polyvinyl Alcohol

Wie de ingrediëntenlijst induikt, stuit op Polyvinyl Alcohol. En dat roept vragen op. Plasticexpert Katja Loos weet wel hoe het zit: “Dat is een kunststof. Dat is plastic.” Ook plasticonderzoeker Heather Leslie laat geen ruimte voor twijfel: “PVA is een synthetisch polymeer, het komt uit een fabriek. Dat is dus gewoon plastic.”

PVA wordt overigens niet alleen gebruikt in wasstrips, maar ook als oplosbaar laagje rond vaatwastabletten en wasmiddelpods. Het lost op in water , maar dat betekent niet dat het verdwijnt.

60% plastic

De Keuringsdienst liet dertien verschillende wasstrips onderzoeken. De uitkomst is onthutsend: alle strips bevatten Polyvinyl Alcohol. Zelfs als het nergens op de verpakking staat. Gemiddeld bestaan ze zelfs voor zo’n 60 procent uit PVA. Loos is niet verbaasd: “Je hebt Polyvinyl Alcohol nodig om de strip bij elkaar te houden. Van alleen zeep kun je geen stevige doekjes maken.”

Fabrikanten verdedigen zich met het argument dat hun PVA biologisch afbreekbaar is. Wasstripproducent Willem van Ditzhuijzen noemt ‘plasticvrij’ een woordspel: “Technisch gezien is het een plastic, maar de PVA die wij gebruiken is 100% biologisch afbreekbaar. Hier hebben we allerlei keurmerken voor.

Alleen op papier biologisch afbreekbaar

Maar die afbraak gebeurt alleen onder zeer specifieke omstandigheden: hoge temperaturen, speciale bacteriën en enzymen. Niet in Nederlandse rioolwaterzuiveringen. Heather Leslie vat het samen: “Hoewel de PVA na het oplossen niet zichtbaar is, breekt het niet af.”

Volgens Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation is dit een maas in de wet: “Als PVA in het water komt, lost het op en wordt het een vloeibaar polymeer. Officieel is het dan geen plastic.” Europarlementariër Bas Eickhout noemt dat “ongelofelijk schandalig”.

De Reclame Code Commissie greep al in: Mother’s Earth mag niet langer adverteren met ‘plasticvrij’. Conclusie: wasstrips lossen op, maar ruimen niets op. Het duurzame wondermiddel blijkt vooral een marketingverhaal.