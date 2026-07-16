Bosbrand op je vakantiebestemming? Zoveel betaal je zelf als je moet evacueren

Zon, zee, sangria — en ineens een sirene. Wie op vakantie met een bosbrand te maken krijgt, ontdekt al snel dat niet elke extra hotelnacht, omgeboekte vlucht of haastige terugreis automatisch wordt vergoed. Officiële instanties en verzekeraars zijn daar opvallend eensgezind over: wie moet evacueren, moet eerst weten via wie de reis is geboekt en vooral niet op eigen houtje kosten gaan maken.

Bij een bosbrand tijdens de vakantie zijn er grofweg twee routes. Wie een pakketreis heeft geboekt via een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds , kan extra kosten voor een aangepaste reis vergoed krijgen als het fonds de situatie als calamiteit heeft vastgesteld; ook niet-genoten reisdagen kunnen dan worden vergoed. Bovendien zijn de kosten van maximaal drie extra overnachtingen voor rekening van de organisator als terugkeer onmogelijk is door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Voor reizigers die los hebben geboekt, ligt het minder comfortabel. De Consumentenbond schrijft dat de reisverzekering vooral kan helpen bij extra kosten zoals vervangend verblijf, extra vervoer, medische hulp of repatriëring, maar dat de precieze vergoeding afhangt van polis en dekking.

Ga je op eigen initiatief eerder weg terwijl dat niet noodzakelijk is, dan worden die extra kosten doorgaans niet vergoed. Ook de ANWB waarschuwt dat zelf gemaakte kosten niet vanzelf verhaalbaar zijn en dat overleg met verzekeraar of reisorganisatie cruciaal is.

“Ga je op eigen initiatief eerder naar huis terwijl dat niet noodzakelijk is? En heb je daardoor extra kosten? Dan vergoedt de reisverzekering die kosten niet.”

De praktische les is bijna on-Nederlands nuchter: volg eerst de lokale autoriteiten, bel daarna de alarmcentrale van je verzekeraar en bewaar bonnetjes. NederlandWereldwijd adviseert daarnaast contact te houden met je reisorganisatie en bij nood de lokale hulpdiensten of het 24/7-contactcenter van Buitenlandse Zaken te bellen. De Consumentenbond noemt ook foto’s van schade en snelle melding bij de verzekeraar als standaardprocedure.

Dat maakt de rekening bij evacuatie tegelijk simpel en ongemakkelijk: zonder passende dekking of zonder vooraf overleg betaal je mogelijk zelf voor taxi’s, vervangend verblijf en een eerdere terugreis. Vakantie mag dan ontspanning heten, bij bosbrand blijkt vooral de kleine letter beslissend.