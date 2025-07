België gaat luchtdropping van hulpgoederen uitvoeren boven Gaza

België gaat een luchtdropping met hulpgoederen uitvoeren boven Gaza , hebben de minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot en minister van Defensie Theo Francken woensdag aangekondigd. Het gaat om een defensievliegtuig met voor 600.000 euro aan voedsel en medisch materiaal.

Jordanië heeft volgens Belgische premier Bart De Wever groen licht gegeven voor vertrek van het Belgische militaire vliegtuig A400M vanuit Jordaanse luchthavens. Wanneer de dropping plaatsvindt, is nog onbekend.

Prévot noemt de dropping een eerste gebaar. "Ze mogen in geen geval de aandacht afleiden van de dringende noodzaak van een toegang over land, die om redenen van veiligheid, efficiëntie en capaciteit de absolute prioriteit blijft voor het vervoer van de duizenden tonnen voedsel die aan de grens geblokkeerd zijn", zegt hij. "Ik zal bij de Israëlische autoriteiten blijven aandringen op een zo snel mogelijke levering van deze goederen via de weg naar Gaza."