Clintons pleiten voor publieke getuigenis over Epstein-banden

De Amerikaanse oud-president Bill Clinton en zijn vrouw en oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton willen dat hun verklaring over hun banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein niet achter gesloten deuren plaatsvindt. Op X schrijft het voormalige staatshoofd (1993-2001) dat een niet-publieke verklaring, zoals nu het plan is, zou neerkomen op een schijnproces en "pure politiek". "Laten we stoppen met deze spelletjes en dit op de juiste manier doen: middels een publieke verklaring."

De Clintons, die lange tijd afhielden om daarover te verklaren tegenover het Congres, bonden recentelijk in nadat het Huis van Afgevaardigden had gedreigd naar de rechter te stappen op grond van minachting van het Congres.