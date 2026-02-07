ECONOMIE
Clintons pleiten voor publieke getuigenis over Epstein-banden

seksueel misbruik
door Redactie
zaterdag, 07 februari 2026 om 10:23
bijgewerkt om zaterdag, 07 februari 2026 om 12:07
anp070226070 1
De Amerikaanse oud-president Bill Clinton en zijn vrouw en oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton willen dat hun verklaring over hun banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein niet achter gesloten deuren plaatsvindt. Op X schrijft het voormalige staatshoofd (1993-2001) dat een niet-publieke verklaring, zoals nu het plan is, zou neerkomen op een schijnproces en "pure politiek". "Laten we stoppen met deze spelletjes en dit op de juiste manier doen: middels een publieke verklaring."
De Clintons, die lange tijd afhielden om daarover te verklaren tegenover het Congres, bonden recentelijk in nadat het Huis van Afgevaardigden had gedreigd naar de rechter te stappen op grond van minachting van het Congres.
Hoewel Bill Clinton meermaals opdook in de zogenoemde Epstein-files, zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de oud-president concrete misstanden heeft begaan. Naar eigen zeggen zat hij medio 2000 wel in Epsteins vliegtuig, maar hield die vlucht verband met werkzaamheden voor de Clinton Foundation.

