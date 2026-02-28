ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein, proces wegens meineed dreigt

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 28 februari 2026 om 6:31
260226VER_2031900915_clinton1
Bill en Hillary Clinton liggen opnieuw onder een vergrootglas: hun verklaringen over Jeffrey Epstein zouden elkaar tegenspreken, en Republikeinen ruiken een kans op een aanklacht wegens meineed. Dat schrijf Die Welt
De Republikeinse voorzitter van de House Oversight Committee, James Comer, onderzoekt het netwerk rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In dat kader werden zowel Hillary als Bill Clinton onder ede gehoord. Hillary Clinton verklaarde dat zij geen herinnering heeft aan ontmoetingen met Epstein en geen informatie heeft over zijn misdrijven. Bill Clinton erkent al jaren dat hij meerdere keren met Epsteins privévliegtuig reisde na zijn presidentschap, maar houdt vol dat hij “niets zag dat hem zorgen baarde” en geen idee had van Epsteins misdaden.

Tegenstrijdigheid als politiek wapen

Juist in dat spanningsveld zoeken Republikeinen nu naar tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van de Clintons. Waar Hillary volhoudt dat Epstein in haar politieke en diplomatieke werk nooit een factor is geweest, wordt Bills eerdere erkenning van reizen met Epstein gebruikt om de geloofwaardigheid van het echtpaar collectief te ondermijnen. Een eventuele aanklacht wegens meineed zou spectaculair zijn, maar is juridisch lastig rond te krijgen: er moet worden bewezen dat opzettelijk onder ede is gelogen, niet alleen dat herinneringen of formuleringen uit elkaar lopen.

Duiding: het grotere gevecht

Democraten spreken van een “politiek gemotiveerde manoeuvre” om af te leiden van de beschuldigingen tegen president Donald Trump, die zelf jarenlang contacten met Epstein onderhield. De hoorzittingen passen in een bredere trend waarin voormalige machthebbers – van Trump tot de Clintons – via parlementaire onderzoeken publiekelijk worden beschaamd. Voor de slachtoffers van Epstein is de vraag intussen of de strijd nog om hun rechtvaardigheid gaat, of vooral om de volgende campagnevideo.

Lees ook

Clintons pleiten voor publieke getuigenis over Epstein-bandenClintons pleiten voor publieke getuigenis over Epstein-banden
Machtige mannen die opduiken in de nieuwe reeks Epstein-dossierMachtige mannen die opduiken in de nieuwe reeks Epstein-dossier
Nieuwe Epstein-documenten: controversiële Clinton-beelden (De Blauwe Lewenski Jurk!), Trump slechts zijdelings genoemdNieuwe Epstein-documenten: controversiële Clinton-beelden (De Blauwe Lewenski Jurk!), Trump slechts zijdelings genoemd
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

Loading